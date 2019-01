La ciudad del Cabe perderá el 30% de plazas de guardería al finalizar este curso

El anunciado cierre a finales de este curso de la guardería San Vicente de Paúl (antiguo centro de Caixa Galicia) de Monforte ha alarmado a numerosos padres con niños de hasta tres años de edad, pues saben que la ya de por si exigua oferta en la ciudad del Cabe, con solo 117 plazas disponibles, se verá reducida nada más y nada menos que en un 30 por ciento al perderse 35.

Según ha podido saber este diario, los padres que se verán afectados por la clausura del centro y otros que tienen hijos en esa franja de edad y que están a la espera de plaza en una guardería se han comenzado a organizar a través de las redes sociales con el fin de crear una plataforma reivindicativa.

Ya lo habían hecho en 2014 cuando se produjo un anuncio de cierre de este centro ubicado en la Rúa Eduardo Pondal. En aquel entonces, tras entrevistarse en varias ocasiones con el alcalde Severino Rodríguez, habían conseguido que la guardería continuase en funcionamiento y arrancarle al regidor un compromiso para unificar en el edificio el servicio privado prestado con el municipal.

Tomé: O Concello non pode destiñar cartos, por exemplo, a arranxar un edificio privado, propiedade dunha entidade bancaria, que está en réxime de aluguer

Se había considerado que al unificar las 35 plazas de San Vicente de Paúl con las 41 del centro dependiente del Ayuntamiento se crearía una sinergia que facilitaría la creación de un mayor número de plazas y se garantizaría la permanencia en el tiempo del servicio de atención a la infancia.

El actual regidor, José Tomé Roca, señaló que no le consta la existencia de ningún compromiso al respecto rubricado en un documento. Cree que lo dicho en aquel momento por Severino Rodríguez solo fueron "boas palabras para saír do paso".

Tomé explicó que a nivel administrativo es tremendamente difícil, por no decir imposible, fusionar "o privado co público", pues, destacó, "o Concello non pode destiñar cartos, por exemplo, a arranxar un edificio privado, propiedade dunha entidade bancaria, que está en réxime de aluguer".

Y es que el gerente de la guardería San Vicente de Paúl señaló días atrás a este periódico que el edificio no está en las mejores condiciones posibles y que se necesitaría una inversión para obras de mejora de al menos 100.000 euros.

MOVIMIENTOS. Mientras los padres monfortinos han comenzado a organizarse, desde la oposición municipal, en concreto Esperta y el grupo no adscrito, han registrado preguntas en el Ayuntamiento y exigido la convocatoria de una junta de portavoces para analizar el problema. El alcalde espera poder reunirse con la responsable de Familia de la Xunta con el mismo fin.