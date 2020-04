El circo Nevada, confinado en Monforte, se encuentra "en la cuerda floja"

Las catorce personas que forman el circo Nevada llevan 25 días baradas en Monforte. Llegaron para hace varias funciones dedicadas al público infantil y el estado de alerta por la pandemia de coronavirus los confinó muy lejos de su tierra, a casi 600 kilómetros de su tierra natal, Talayuela, una localidad de 7.000 habitantes situada en Cáceres. Viven gracias a la ayuda de Cruz Roja, Cáritas, del Ayuntamiento e incluso de los vecinos que de forma desinteresada les llevan comida.

Dan las gracias a todos por el apoyo que reciben, pero no dejan de pensar en un futuro que ven muy negro. "Por usar un término circense, podríamos decir que estamos en la cuerda floja, pues, ayudas aparte, no sabemos cuándo acabará esto y cómo haremos para reponernos de un varapalo monumental", indicó la hija de los propietarios del circo, Yazmine Segura.

Los primeros problemas ya han comenzado, pues tienen que hacer frente a pagos ineludibles, como pueden ser los de sus teléfonos móviles, y no disponen de dinero para hacer frente a las facturas. "Hablamos con la empresa de telefonía para saber si era posible aplazar las facturas pero nos dijeron que no".

Si esta situación es más que preocupante para la familia del circo Nevada para poder mantenerse en contacto con sus familiares cacereños y realizar cualquier tipo de gestión imprescindible para su día a día, no menos importante, destacó Yazmine Segura, es no disponer de dinero en efectivo (sus cuentas bancarias están a cero) para "cuando esta crisis se solucione intentar levantar cabeza. Lo vemos muy, muy complicado. No nos desanimamos, pero estamos convencidos de que será una especie de peregrinación por el desierto".

Su padre, Javier Segura, ha intentado contactar con la Junta de Extremadura para saber si les puede echar una mano. Al mismo tiempo, están muy atentos de las posibles ayudas que pueda aprobar el Ministerio de Cultura para los espectáculos circenses.

"Todos los años sacan un paquete de ayudas que normalmente se llevan los más grandes. Esperemos que ahora se acuerden de los pequeños, como nosotros, y el reparto sea equitativo para que muchos, cientos de pequeños circos como el nuestro, podamos salir del hoyo en el que nos encontramos", subrayó Yazmine Segura.

Desde el circo Nevada han hecho un llamamiento "a todos aquellos que nos puedan ayudar en el sentido de proporcionarnos productos de higiene personal y de limpieza, pero también productos frescos como pescado o fruta para, sobre todo, los tres niños que viven con nosotros".

Del resto, los alimentos no perecederos, tienen una buena despensa gracias a la ayuda de Cáritas y de la Cruz Roja, pero también de donativos desinteresados de los monfortinos.

"El respaldo de los vecinos es extraordinario, tanto a nivel particular como empresarial, hablo de panaderías o restaurantes. Siempre que pueden nos atienden", destacó Segura.