El cierre de la guardería San Vicente "é problema da Xunta", dice José Tomé

[email protected]

MONFORTE. El alcalde monfortino, el socialista José Tomé Roca, señaló que no tiene margen de maniobra para impedir el cierre a finales del presente curso de la guardería infantil San Vicente de Paúl, la que antiguamente gestionaba Caixa Galicia. Señaló que es un problema que atañe a la Xunta de Galicia, ya que tiene las plazas concertadas con la empresa gestora.

Tomé añadió que el Gobierno gallego tiene las competencias para buscar una solución, «sobre todo se temos en conta que non ten ningunha gardería propia na cidade, como son as chamadas Galiña Azul, algo que, polo demais, non é normal».

También indicó que le daba igual el sistema que pueda desarrollar la Xunta, en concreto la Dirección Xeral de Familia, para impedir el cierre, pero destacó que esta obligada «a dar servizo aos cidadádans e non lavarse as mans».

COMPROMISO. Tomé aseguró que este lunes se pondrá en contacto con la directora xeral de Familia para abordar la crisis, ya que la capital de la Ribeira Sacra se quedaría sin 35 plazas para atender a niños de hasta tres años. «Espero que faga un mínimo esforzo para arranxar esta situación, como o que fai o Concello para ter en funcionamento unha gardería para 41 cativos, o que supón para as arcas municipais un gasto de 150.000 euros anuais».

La noticia del cierre a finales del presente curso de la guardería San Vicente de Paúl fue desvelada por este diario en la edición de este sábado, lo que ha propiciado numerosas reacciones, como la del grupo municipal Esperta Monforte, que anunció que exigirá una junta de portavoces para analizar el asunto.

Asimismo, los cuatro ediles del grupo de no adscritos ha registrado en la casa consistorial una pregunta para ser respondida por el alcalde en el pleno de mañana. Quieren saber qué tiene pensado hacer y cómo va a gestionar las 35 plazas que desaparecerán. En el mismo sentido se pronunció en la tarde de ayer el sindicato Comisiones Obreras.