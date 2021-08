A CHMS non descarta sancións ás empresas que xestionan os encoros

O presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, afirmou que "non se descarta nada" en relación cos expedientes informativos abertos a Iberdrola e Naturgy pola situación de catro encoros galegos.

En calquera caso, precisa que as empresas "están a cumprir as normas de explotación" vixentes e apela a que "se fagan eco da protesta xerada a nivel social e que sexan razoables e introduzan criterios sociais e ambientais".

En declaracións a Europa Press, Quiroga advertiu de que este "é un tema que está a xerar polémica social" e "non é para menos". Afecta a varias concas deste país, nas que se detectou, explica, "un turbinado excesivo nalgunha das presas", o que "está a provocar esa alarma social".

En Galicia, as presas "máis conflitivas ou as que están a experimentar un maior nivel de turbinaje" son Portas, Cenza e Salas na provincia de Ourense e Belesar en Lugo, enumerou.

"Isto vén un pouco a rebufo do debate e as queixas xeradas na cunca do Douro por un baleirado excesivo e a partir de aí xérase esta protesta e esta problemática", expuxo o presidente da confederación do Miño-Sil.

Pola súa banda, advertiu que "non é razoable o que están a facer estas empresas", Iberdrola e Naturgy, cada unha nos seus encoros, "porque unha empresa ten que ser responsable social e medioambientalmente, máis aló do criterio estritamente económico".

En consonancia co que declarou este xoves o secretario de estado Hugo Morán, Quiroga apuntou que "é moi probable que haxa que introducir novos elementos e variables no manexo das masas de auga, ante o escenario de cambio climático".

Respecto diso, engadiu que "neste momento estase nunha fase moi oportuna para facer alegacións, dado que en todas as cuncas están a exposición pública até o 31 de decembro os plans hidrológicos e os colectivos e entidades poden facer alegacións para tratar de reconducir todo isto".

CONTROL "EXHAUSTIVO E DIARIO". Aclarando que as empresas hidroeléctricas "están a actuar dentro dos parámetros das normas de explotación" actuais, indicou que a apertura de expediente informativo acometeuse "dada a alarma xerada e o exceso de turbinaxe". Devandito expediente consiste nun control "exhaustivo e diario de como están as masas de auga", sinala.

Por último, esperou "que as empresas se fagan eco da protesta xerada a nivel social e que sexan razoables e introduzan criterios sociais e ambientais".

Aínda que "non se descarta nada", pois para iso "están" os expedientes informativos, incidiu en que "mentres estean dentro dos parámetros non ha lugar a expediente sancionador", pero "polo si ou polo non" realízase este seguimento "exhaustivo".

O BNG PIDE SANCIÓNS. O BNG esixiu este xoves que o Goberno aplique sancións tras os expedientes informativos abertos a Iberdrola e a Naturgy polo aproveitamento hidroeléctrico dos catro encoros galegos.

En declaracións remitidas á prensa, o deputado do BNG Iago Tabarés denunciou que, ao seu xuízo, as actuacións das empresas hidroeléctricas buscando maiores rendementos económicos e aproveitándose dos desorbitados prezos da enerxía, provocan unha grave deterioración ambiental, económico e social no territorio e na poboación.

"E unha vez máis constata como os recursos naturais están subordinados aos exclusivos intereses de empresas privadas, sen que conste actuación algunha por parte da Xunta de Galicia", lamentou.

O nacionalistas emprazarán á Xunta de Galicia a adoptar as medidas oportunas para repor ou compensar os prexuízos ambientais , económicos e sociais producidos polo baleirado dos encoros