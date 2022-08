El chiringuito del área recreativa de Mogoxe llegará en una segunda fase

Las obras del área recreativa de Mogoxe, una zona de descanso situada en un prado de 5.000 metros cuadrados a medio camino entre Folgoso y Seoane do Courel, avanzan a buen ritmo, aunque tendrán que esperar más tiempo de lo previsto por el chiringuito. Los trabajos en el complejo, que contará con una zona de baño en el río Lor, comenzaron a finales de junio y ya se ha levantado un muro de contención, explica la alcaldesa, Lola Castro. "Aínda falta moito, porque a obra está previsto que dure uns catro meses, pero xa se avanzou bastante", señala la regidora. Los trabajos hubo que pararlos por los incendios, pero ya se retomaron a pleno rendimiento.

La novedad con respecto al plan inicial es que el chiringuito con el que contará el complejo va a quedar para más adelante. "Houbo que axustar prezos", apunta Castro, en referencia a la actual situación y la subida de precio que experimentaron los materiales.

Por lo tanto, la construcción del chiringuito tendrá que esperar a una segunda fase "para a que intentaremos buscar unha axuda o máis pronto que sexa posible".

DEMANDA. La alcaldesa de O Courel sigue defendiendo esta zona de esparcimiento como "unha demanda dos veciños, que levaban tempo pedindo que se habilitase unha zona de baño no Lor para poder sacarlle máis partido a este río marabilloso", dice.

Desde que la propia Lola Castro y el por entonces vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaron el proyecto, que costará unos 375.000 euros, fueron muchas las voces que se mostraron críticas con el complejo de Mogoxe. La regidora local asegura que se deben al "descoñecemento" con respecto al plan previsto para este lugar.

"Vai estar moi integrado, se non a Rede Natura xa non nos daría permiso. Non imos invadir o río para nada e os materiais que máis se van empregar son a pedra e a madeira", asegura Castro.

Además de la zona de baño, el área de Mogoxe contará con juegos para niños y una pista de voleibol. A esto habrá que sumar, más adelante, el chiringuito, que tendrá una amplia terraza.