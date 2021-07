Un chantadés comparte en Youtube sus catas de vinos de la D.O. Ribeira Sacra

El chantadés José Pastor Lorenzo ha lanzando un canal de Youtube con el que pretende, a través de breves catas, "acercar el mundo del vino de forma sencilla a todas las personas a las que le interese, tengan o no conocimientos". Pastor, cuyo canal se llama Jpastuchy Wine, es técnico superior vitivinícola, aunque trabaja en una brigada de incendios. Precisamente, esto es lo que lo llevó a iniciarse con los vídeos de catas: "No quería dejar de lado mi afición por el vino", asegura.

Cada una de las piezas que comparte no supera los tres minutos, "para ser conciso y no cansar a la gente", y en ellas presenta las botellas, analiza el proceso de vinificación de los caldos y después pasa a una cata rápida en la que entra a valorar aspectos visuales, olfativos y gustativos. Pero eso no es todo, sino que en cada vídeo intenta enseñar el paisaje que rodea las instalaciones de cada bodega.

El objetivo de Jpastuchy Wine es "que la gente pruebe el vino y que lo aprecie y que todo el mundo beba sin miedo", cuenta Pastor, que por el momento ya ha subido seis vídeos. Todos ellos son de bodegas de la Ribeira Sacra, pero su intención es llegar a comentar caldos de toda España. La semana que viene ya anuncia que visitará la D.O. Ribeiro y el próximo mes grabará en bodegas de Rías Baixas, para explorar más adelante otros territorios y dar el salto al resto de comunidades.

Además de los vídeos de catas, que publica cada viernes en Youtube, Pastor no descarta abrirse a otros formatos, como realizar entrevistas a expertos. También creará contenido para su cuenta de Instagram, que lleva el mismo nombre, Jpastuchy Wine.

VINOS ÚNICOS. En sus primeros vídeos, con los que busca consolidar su canal de Youtube, visitó bodegas de Chantada y Amandi. Considera que en la Ribeira Sacra cada subzona "tiene su toque distintivo", aunque todas comparten un aspecto: "Dan vinos únicos".

Y esto se debe a que, según Jpastuchy, "son capaces de transmitir a la perfección el paisaje en el que se elaboran, la forma de vinificar en estas tierras y un compendio de aromas y sabores que no deja a nadie indiferente".

INTERÉS. Pastor considera que cada vez hay más gente interesada en saber más sobre los vinos que bebe. Y esto se debe, en buena medida, a la apuesta por el enoturismo que están llevando a cabo las bodegas. "Es un valor añadido muy importante y hace que los turistas compren vino en las visitas y lleven la marca Ribeira Sacra a sus lugares de procedencia", dice.

Además, este youtuber está constatando un creciente consumo de vino por parte de los jóvenes, que, en las terrazas, "antes siempre se tomaban una caña, pero eso empieza a cambiar".