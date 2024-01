Chantada volverá a abrir el calendario de ferias del vino y ya tiene cartel anunciador

La edición número 41 de la Feira do Viño de Chantada tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de marzo. Como cada año, será la encargada de abrir el calendario de certámenes de exaltación vinícola en la Ribeira Sacra y el cartel anunciador es autoría del artista local Juan José Lomarti.

"Coa presentación do cartel camiñamos cara unha nova edición da Feira do Viño, un dos produtos estrela do municipio e unha das citas máis importantes que se celebran no concello", destacó el alcalde, Manuel Lorenzo Varela, quien anima a vecinos y visititantes a añadir en sus agendas el fin de semana del 8 al 10 de marzo.

El autor del cartel

"Confían en min para facer o cartel que anuncia a feira e é unha honra", señaló Lomarti, autor de muchos otros carteles anunciadores de la fiesta. La imagen elegida en esta ocasión es un racimo de uvas de diferentes colores, sujetas con un corazón verde, en referencia al eslogan Chantada, corazón de Galicia, es la imagen protagonista del cartel, con un fondo "que lembra os efluvios do viño, sabores e aromas que andan polo aire", añade el autor, quien concluyó que el cartel es virtual "para representar o que me fan sentir o viño e a feira".

El cartel. AEP

Consolidada como uno de los principales actos festivos que se celebran en Chantada, en la Feira do Viño no faltarán actuaciones musicales ni la Feira de Oportunidades, organizada por la asociación de empresarios y el Centro Comercial Aberto (CCA).