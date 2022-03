Una de las subzonas más potentes de la denominación de origen de los vinos Ribeira Sacra es la de Chantada, con 20 bodegas adscritas, que producen excelentes tintos y blancos a orillas del río Miño. Sin embargo, algunos creen que estos carecen de la promoción y la proyección adecuada, de ahí que dos enólogos de esta comarca, Bruno Lovelle e Iván Olmedo, se decidiesen a dar el paso para crear un club de cata que por el momento está aún sin bautizar.

Nombres aparte, este grupo está formado por el momento por 15 personas entre hosteleros, bodegueros, viticultores, enólogos y, sobre todo, amantes del vino. El club ha comenzado a evaluar los caldos de la subzona entendiendo que este año no habrá feria del vino. Hubo dos jornadas para catar tanto los tintos jóvenes como los blancos, además de los de barrica.

A juicio del este grupo tan interdisciplinar, en tintos jóvenes los tres mejores son Castro Fiz 2021, Pradio 2019 y Pero Bernal 2020. En cuanto a blancos, los mejor calificados fueron As Glorias de Amedo, Castro Fiz y Condado de Sequeiras. En los envejecidos en barrica, los catadores coincidieron en señalar a Castro Fiz 2019, Neno da Ponte Horta Dacal 2018 y Gaios 2015.

El club, abierto a la participación de más personas, también probará caldos de otras subzonas y denominaciones de origen

"Non queremos influir nos gustos dos consumidores, pero como clube de cata podemos dar a nosa opinión", destacó Bruno Lovelle, quien dijo que el grupo no está cerrado a la participación de más personas pero sí que existe un límite de unos 25 por "unha cuestión de operatividade".

Lovelle manifestó que el club no se quedará en la subzona de Chantada, sino que probará caldos de otras subzonas de la Ribeira Sacra e incluso dará el salto a la cata de diferentes propuestas de las 96 denominaciones de origen que hay en España para luego abrir las puertas a los vinos que se producen en otros países del mundo. "Un clube de cata ten que servir para abrir fronteiras, xa que probas viños que doutro xeito non están ao alcance de moitos a nivel particular", destacó el promotor de esta iniciativa.

En ella participa un youtuber e instagramer chantadés llamado Jpastuchywine, con más de 13.000 seguidores, quien se encargará de transmitir a sus admiradores las bondades de los caldos que se producen en los bancales del Miño y los reto de los vinos de la denominación Ribeira Sacra.

Es la segunda subzona con más bodegas

Chantada, después de la subzona de Amandi, es de las cinco que componen la denominación de origen RIbeira Sacra con mayor número de bodegas. En concreto tiene 20 adscritas, dos más que Ribeiras do Miño, seis por encima de Quiroga-Bibei y ocho más que Ribeiras do Sil. Solo está por encima Amandi que, con menos hectáreas vitícolas, dispone de 34 bodegas. En cuanto a viticultores, Chantada ocupa el segundo puesto dentro de la denominación con 531 personas dedicadas al cuidado del viñedo. La primera posición está ocupada por Ribeiras do Miño, con un total de 816 personas que se dedican profesionalmente al sector.



Una cosecha muy buena

En la cata de calificación de los vinos de la cosecha 2021, celebrada recientemente en Sober, el resultado fue de "muy buenos", destacándose, entre los diez profesionales participantes, que hay "una frescura que nos invita a repetir. Son unos vinos muy prometedores, de largo recorrido, con la gente apostando por los caldos de parcela, de finca". Todos creen que hay muy buen material para trabajar y seguir haciendo caldos excelentes.