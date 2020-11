Chantada, Sarria y Vilalba, bajo la lupa por la alta incidencia del coronavirus

Los ayuntamientos de Chantada y A Rúa, junto con las áreas de Sarria y Vilalba, son las zonas en las que está puesta la lupa por parte del comité clínico por su elevada incidencia de la covid.

Así lo explicó este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en rueda de prensa para dar cuenta de los últimos análisis de los expertos sanitarios que asesoran al Gobierno gallego en la pandemia del coronavirus.

En Galicia son ya 68 los ayuntamientos que están bajo las medidas más restrictivas a causa de la incidencia de la covid-19. El último en sumarse a esta lista fue Sanxenxo, en la provincia de Pontevedra, al que se aplicará un cierre perimetral junto con el vecino término municipal de O Grove, además del cierre de la hostelería y la limitación de movimientos en esta zona.

El titular dijo que pese a que las duras medidas restrictivas puestas en marcha están dando resultados en diferentes zonas, "no es suficiente, sigue habiendo contagios y sigue habiendo muertos", por lo que "ni mucho menos podemos bajar la guardia, al contrario, tenemos que redoblar el esfuerzo", afirmó.

"No podemos reunirnos con amigos, no podemos hacer una comida familiar de no convivientes, no podemos incumplir los aforos del transporte público...; las medidas van dando resultado pero tenemos que conseguir que la curva, sobre todo de pacientes ingresados en Uci, empiece a bajar", indicó el conselleiro.

Comesaña agradeció el trabajo de las fuerzas del orden para velar porque se cumplan las medidas restrictivas y afirmó que las normas "no están para cumplirlas a medias" y que "si hay que sancionar por supuesto habrá que hacerlo".

El gerente del Sergas, José Flores, destacó que pese a que las medidas están dando resultado positivo es necesario tener "mucha cautela" con las cifras que se ofrecen. En este sentido, indicó que la hospitalización en camas ha caído en torno al 6 % en las siete áreas sanitarias, si bien en las camas Uci ha aumentado un 9,3% en los últimos siete días.

Flores destacó sin embargo que la presión en unidades de atención primaria sigue siendo elevada y que el servicio de urgencias 061 sigue recibiendo el mismo número de llamadas relacionadas con casos covid que la semana pasada, en torno a 3.400. Igualmente indicó que las urgencias hospitalarias también bajaron en últimos días, si bien los ingresos registran un ligero incremento.

La doctora María Sande, jefa de Medicina Preventiva del Hospital de Ourense e integrante del comité clínico, destacó el "gran impacto" que han tenido las medidas restrictivas en Verín y O Carballiño para reducir la incidencia del virus.

"La pandemia se quedará con nosotros hasta que se haya fabricado una vacuna y se haya distribuido a la población, y eso no va a producirse a corto plazo. Debemos proteger a los más vulnerables, ya que podemos ser fuente de contagio para los mayores", advirtió.

También el doctor Pedro Rascado consideró que la forma de evitar ingresos en las unidades de críticos y que se produzcan fallecimientos es tratar de evitar la transmisión del virus fuera de los hospitales. Este médico ucista apeló a la responsabilidad individual.

"Las medidas restrictivas no van a funcionar si cada uno de nosotros no somos responsables en el cumplimiento", dijo.

A la pregunta de cómo se prevé la situación para el puente de diciembre y la Navidad, el conselleiro de Sanidade afirmó que "la respuesta queda lejos". Explicó que ahora se cumple el día doce de la imposición de las medidas restrictivas más duras y que "más allá de quince días es difícil dar opiniones".

"Estas medidas fueron trasladadas con un escenario de un mes, lo que nos lleva al 4 de diciembre, y nosotros trabajamos con esa fecha", dijo, y expuso que el comité clínico trabaja para conocer qué posibilidades existen de dejar atrás las restricciones poco a poco, si bien admitió que la Navidad en cualquier caso "va a ser diferente" a la del año pasado.