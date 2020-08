Chantada presume de Folión anti-Covid

El coronavirus obligó a cancelar el desfile de carrozas durante la pasado noche, pero no pudo impedir que Chantada celebrase su Folión de Carros 2021 con un gran esfuerzo, ilusión y, sobre todo, mucha imaginación y colaboración vecinal.

Decenas de chantadeses salieron a la calle durante todo el día de sábado vestidos con trajes de época relacionados con los oficios tradicionales que representan a la comarca de Chantada. La indumentaria típica de carroceiro está compuesta por chaleco, boina, camisa, pantalón y zapatos, en el caso de los hombres, mientras que las mujeres salieron a la calle con el paño, la camisa y el mandil reglamentario para honrar a todas las que se dejaban (y dejan) la piel en el campo.

La Asociación Amigos do Folión y el Concello de Chantada animaron a todos a mantener vivo el espíritu de esta fiesta tradicional y "a xente respondeu moi ben", aseguró Manuel Pica, presidente de la entidad. Fue un día en el que no faltaron los pasacalles de gaiteiros y la decoración del centro con adornos realizados por los propios chantadeses, que no dejaron de colaborar durante toda la semana previa.

Los más pequeños realizaron un mural de colores en su Folión Infantil, una actividad que ya agotó las plazas de inscripción el primer día, según Pica. Los comerciantes adornaron los escaparates con motivos relacionados con la carrozas y varias vacas repartidas por toda la ciudad advertían que "hai que tratar ben os animais", en homenaje a las mejores compañeras de trabajo del campo gallego.

A estas actividades se sumó este año la exposición 'Folión de Carros. Patrimonio cultural de Chantada', formada por 24 paneles con fotografías representativas del folión. Las imágenes recogen momentos del desfile de diferentes ediciones, así como aspectos de preparación, cooperación y desmontaje de los carros.

La muestra será itinerante y recorrerá diferentes puntos de Galicia para mostrar la fiesta del Folión de Carros, declarada de Interés Turístico Galego y, según Manuel Pica, ya tienen solicitudes para trasladarla a otros puntos de España. Las fotografías pertenecen a los chantadeses Segundo Navaza, Lucía Cereijo y Martín Varela, entre los años 2016 y 2019, a excepción de la imagen del carro 'O lugar da Hermida', que fue tomada en el año 2000 y forma parte del archivo Amigos do Folión.

La exposición está financiada por el Concello de Chantada y podrá visitarse hasta el próximo miércoles 26 en la avenida Xoán XXIII, a la altura de la Igrexa Nova.

Tanto la organización como los asistentes que participaron en todas las actividades a lo largo de la semana, cumplieron con las normas de seguridad sanitaria, respetando los grupos.

A pesar de la crisis sanitaria, "o éxito foi rotundo", aseguran desde Amigos do Folión de Carros. "A nosa valoración é moi positiva. Ás veces desanímaste e pensamos que o evento non se ía poder realizar, pero despois dímonos conta de que a xente tiña moitas ganas de participar", afirma Pica.

En definitiva, el espíritu del Folión de Carros de Chantada sigue vivo y a prueba de pandemia. Para el año que viene, seguro que ya se tirará del carro.