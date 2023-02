Por Chantada presentará o 25 de marzo a súa candidatura ás eleccións, formada por 23 persoas

A formación municipalista Por Chantada presentará o vindeiro 25 de marzo, a partir das 19.00 horas, no Casino a súa candidatura para as eleccións municipais, que estará formada por 23 persoas, doce mulleres e once homes.

Antón Fente Parada repetirá como aspirante á alcaldía, tras presentarse en 2015 -entón Por Chantada obtivo un único concelleiro- e 2019, cando se fixo con dous edís. Cruz Fernández volverá concorrer coma número dous da lista.

Dende Por Chantada destacaron que na súa candidatura hai veciños do casco urbano, coma Xavier Viana Álvarez, e das parroquias, coma Olga Otero Gómez, así coma doce persoas que se estrean na lista. Este é o caso de Manuel Moure Pérez.

Coa formación municipalista concorrerán ademais sanitarias, profesores, avogadas, bombeiros forestais, fisioterapeutas, músicos, educadoras sociais, labregos, estudantes, empregados do fogar, deseñadoras, operarios, hostaleiros, autónomas ou xubilados.