Chantada dálle a benvida ao Nadal cunha decoración orixinal e tradicional

O Nadal xa toca na porta e a decoración típica destas datas loce polas rúas das diferentes vilas. En Chantada, o ano pasado o Concello sorprendeu cunha ambientación procedente do traballo do equipo de parques e xardíns. Como din que o que funciona non se debe tocar, este ano a aposta foi a mesma, pero con novidades que igualmente mereceron boas críticas en case todos os casos.

A madeira volve reinar pola vila do río Asma. Hai luces, coma en tantos outros lugares, pero os ollos dos residentes e os visitantes vanse cara ás figuras que habitan os poboados de Nadal e contribúen á ilusión en tempos difíciles.

Os elementos están separados fisicamente, pero como explican dende a área de parques e xardíns, hai unha historia que os conecta, a que narran as diferentes escenas representadas nos poboados. Dende a Praza do Cantón ata a Praza de Santa Ana pasando polo casco histórico, o Nadal colle da man o Camiño de Inverno, as feiras ou a tradición agrícola do municipio.

No Cantón. Xa hai tempo que o Concello decidiu levantar unha grande árbore de luces no medio dunha das prazas máis simbólicas de Chantada, o Cantón. Estaba só inicialmente, pero dende hai un ano comparte poboado cuns cervos de madeira aproveitada das podas feitas polos coidadores dos espazos verdes chantadeses.

Algunhas figuras, feitas con madeira aproveitada das podas, sufriron desperfectos e o Concello tivo que repoñelas

A historia transmitida nesta localización fala dunha árbore que se sentía soa polas noites, cando as rúas se baleiran de xente. Por iso decidiron darlle compañía. Os cervos, como narra o conto, viñeron dende o monte Faro. Xunto a eles e a árbore, duns oito metros de altura, unhas curiosas figuras de madeira simbolizan os peregrinos que andan polo Camiño de Inverno cara a Santiago.

É unha pequena parte do relato de Nadal de Chantada, que dispón doutra pasaxe na Praza do Mercado, diante da casa da cultura. É unha familia que chega, ilusionada, á feira.

A narración continúa polo casco vello. A madeira reciclada serviu na Rúa do Comercio para simbolizar unhas cortes de animais con porcos, coellos, burros e ata un pequeno can que escapa do frío metido na súa casiña. Unha loubanza ao que a terra é quen de dar aos galegos e galegas.

A pouca distancia, na Rúa Tras dos Fornos, atópase un dos poboados máis pintorescos, pode que o que neste Nadal sementou máis división de opinións entre os veciños. A noite de Reis aparece representada cuns obxectos de madeira que semellan mouchos e curuxas e os distintos adornos rodean unha cama onde se acomodan dous bonecos de bebés, que descansan esperando a chegada das súas maxestades de Oriente.

O tren da Praza de Santa Ana e o letreiro da Praza de Galicia completan unha decoración que estes días acapara moitos focos e que, segundo destacan dende o Concello, permite ambientar Chantada a un custo moi baixo.

Problemas. A decoración de Nadal xa foi obxecto do incivismo de algúns. Houbo que repoñer varias pezas destrozadas e mesmo apareceron excrementos de animais nalgúns dos poboados.

Ante esta situación, o Concello decidiu poñer carteis nos que pide un axeitado uso dos adornos para poder empregalos no futuro.