Por Chantada exige el arreglo urgente de la carretera N-540

La formación política Por Chantada, integrada en el colectivo Interior Galego Vivo (IGV), considera que el estado de la carretera Nacional 540 es lamentable y que se asiste a una "deixadez crónica" que pone en peligro la seguridad vial y discrimina a los vecinos de Lugo y Ourense, al ser el principal eje vertebrador entre ambas ciudades y los municipios que atraviesa.

Por Chantada indicó que el desgaste del pavimento es de tal intensidad que alcanza ya carriles de incorporación y salida, exponiendo a los usuarios de esta carretera a sufrir accidentes.

El partido ya solicitó en el pasado su arreglo –en los años 2018, 2020 y 2022– y el propio pleno de la corporación municipal de Chantada adoptó un acuerdo por unanimidad en este sentido en 2018 y 2020.

IGV le recuerda al Ministerio de Transportes que el 22 de junio de 2017 la Comisión de Seguridad Vial del Congreso había aprobado una proposición no de ley para la reforma y rehabilitación entre Guntín y Ventas de Narón y para el tramo de Chantada y Taboada. No obstante, añadieron, se observa una continuidad en el mal estado del firme con la consiguiente peligrosidad para la conducción y el incremento de averías que requieren reparaciones a una población que no dispone de alternativas de transporte público.

Por Chantada considera también de extrema necesidad el arreglo de las siguientes carreteras provinciales: LU-P-1801 (Santiago de Arriba hasta Os Peares), LU-P-1002 (San Amaro-Esmoriz), LU-P-1805 (O Seixo-Esmoriz), LU-P-1806 (Rabelas- Boán), LU-P-1807 (O Seixo-LU-P-1002), LU-P-1809 (Chantada-Antas), LU-P-1815 (Viana-Comenzo), LU-P-1816 (Outeiro-Viana) y LU-P-1817 (Alto de Ramos-Santa Uxía).

La formación política Por Chantada defiende que el Ayuntamiento chantadés debe poner en marcha una comisión de infraestructuras que vigile el estado de conservación de las carreteras que atraviesan el municipio.