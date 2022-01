El 21 de diciembre de 1978, a las puertas de la Navidad, abrió al público la mítica librería Central, en Chantada. Lo hizo en un lugar privilegiado, la Rúa Leonardo Rodríguez, que hace honor al nombre de un negocio que después de 44 años se prepara para echar el cierre.

En pleno centro de la villa del río Asma trabajó incansable el negocio. Solo cerraba dos días cada ejercicio, por Navidad y Año Nuevo, y las jornadas comenzaban muy temprano, alrededor de las 6.30 horas, con el reparto de prensa escrita por las casas. Últimamente, señalan desde el negocio, se distribuían unos 35 periódicos cada mañana.

Durante muchos años, la de Ofelia fue la cara más visible del establecimiento. Vecina histórica del municipio, conocida y trabajadora como pocas. En los últimos tiempos había dado el relevo a María Fernández, quien se emociona al hablar de la Central y pensar que en unos días no volverá a abrir sus puertas ni a recibir clientes.

REFERENCIA. Este espacio se convirtió en una especie de símbolo de Chantada. No solo era un lugar al que acudir para comprar prensa, libros o artículos de papelería. También servía como punto de partida para que muchos escritores locales hiciesen llegar sus obras al público.

Autores como Novoneyra o Manuel María conocieron la Central, que en su día contó con obras difíciles de hallar en otros lugares

Durante décadas se convirtió igualmente en parada obligatoria para célebres escritores. En este apartado aparecen nombres como los de Uxío Novoneyra, Méndez Ferrín, Neira Vilas, Manuel María, Carmen Blanco o Xosé Miranda, que contribuyeron a que la Central fuese una especie de capital comarcal de la literatura.

Quien recuerda bien aquella época es Rubén Eyré, escritor local que en su día incluso trabajó para el negocio, ofreciendo asesoramiento literario. "Tiven unha relación moi familiar coa Central. Foi un lugar referente en toda Galicia, cun espazo na parte traseira que ademais se prestaba para organizar tertulias", explica.

Rubén Eyré cuenta que hubo una época que en la Central podían encontrarse libros muy difíciles de hallar o que se creían incluso desaparecidos. "Un exemplo era a editorial Castrelos. Cando deixou de existir, en Chantada había un importante fondo das súas obras na Central. E tamén lembro a Progreso, de Moscú. Era un negocio que vivía do boca a boca e sempre sorprendía, porque atopabas libros cos que non contabas", rememora Eyré, apenado por el cierre.

"É unha mágoa non só polo peche, senón pola situación xeral do sector. A maioría da xente merca por internet e iso repercute no comercio de proximidade. E aí, por suposto, entran as librarías, que tamén se ven afectadas", lamenta Rubén Eyré.

La Central será historia de Chantada en apenas 15 días. El próximo 31 cerrará sus puertas para siempre. El local quedará vacío. Ya no habrá libros, ni prensa, ni autores reunidos ni tertulias.

Está por ver qué sustituirá a la Central. Lo que sí es seguro es que en la Rúa Leonardo Rodríguez será imposible borrar el recuerdo que dejará la emblemática librería.