Chantada combateu o mal tempo con música, baile e festa na Feira do Viño

Mal tempo en forma de frío e chuvia, advertiron as previsións meteorolóxicas. E non erraron. Pero iso non foi motivo para que a Feira do Viño de Chantada estivese ateigada de xente na súa segunda xornada, como é habitual cada sábado do certame. A previa do día grande, o deste domingo, adoita ser sinónimo de cheo total e aglomeracións.

A edición número 41 da Feira do Viño de Chantada conta con 16 adegas participantes e na xornada de onte puxéronse pronto a encher os cataviños de cristal que os asistentes usan para degustar os caldos. Ás 11.30 horas xa soaba a música grazas ao grupo Searas e ás zanfoñas da Tradescola de Lugo. Ambas as dúas formacións repetiron pola tarde.

A estes dous concertos seguíronlles antes de comer os da agrupación tradicional da Casa da Música e a banda. Pola tarde foi a quenda da charanga Unión Phenosa e de Festicultores Troupe, que subiron moito o ritmo e animaron a que os vasos se fosen enchendo e baleirando cada pouco.

Na mesma carpa instalada polo Concello na Praza de Galicia tivo lugar a cata popular e ao peche desta edición agardábase pola verbena, a cargo das orquestras Solara e Compostela.

A noite do venres, co grupo Tatoo, desenvolveuse con normalidade, agás por un momento no que cesou a iluminación e son da orquestra. Segundo dixo un dos seus vocalistas, o problema foi que alguén considerou oportuno desconectar o equipo.

Cata oficial. Tivo lugar tamén no día de onte nas instalacións da adega Castrofiz. Da deliberación dos expertos sairán os viños premiados, que se darán a coñecer durante o día de hoxe. Os gañadores subirán ao escenario ao remate mesmo da lectura do pregón, ás 13.30 horas.

Antes, ás 11.30, haberá animación musical por parte do grupo de gaiteiros Os Barrios e da charanga NBA. Ás 12.00 dará un concerto a banda de gaitas do Concello de Chantada e ás 12.30 terá lugar unha representación de Pura Cepa, en homenaxe aos viticultores.

A académica e escritora Fina Casalderrey será a encargada de ler o pregón, previsto para as 13.00 horas. Ao remate será cando o público teña que aplaudir as adegas gañadoras do certame.

Aínda quedará tempo para botar uns bailes pola tarde. Ás 16.30 horas haberá a actuación musical das charangas Louband e NBA e a verbena de despedida nesta ocasión será con protagonismo para Saudade.

En paralelo á Feira do Viño, nunha carpa próxima situada na Avenida de Monforte, a asociación de empresarios e o Centro Comercial Aberto (CCA) celebra a Feira de Oportunidades, onde se expoñen produtos á venda nos negocios locais a prezos especiais.