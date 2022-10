Chantada celebra un discutido San Lucas

A romaría de San Lucas é coñecida en Chantada como a do viño novo. Era cando se probaban os caldos saídos da última tempada de vendimas. A xornada tiña tanto arraigo que acostumaba ser un dos festivos locais do municipio. Xa non o é, aínda que moitos veciños todavía o reivindican.

"É unha mágoa. Eu vin todo o campo cheo ata abaixo de coches e de xente e agora xa nada. Os mozos marchan e a xente que queda non vén", comentou un dos asistentes á romaría, que tivo lugar despois de dous anos de ausencia pola pandemia.

Noutras épocas, San Lucas só deixaba de ser festivo cando caía en domingo. Entón trasladábase o día non laborable ao 8 de setembro, cando se celebra a romaría do Faro, festivo histórico na vila veciña de Rodeiro (Pontevedra).

Unha polbeira amosa o prato estrela das festas de San Lucas. MIGUEL PIÑEIRO

San Lucas non foi festivo en Chantada malia que este ano coincidiu en mércores. Si o foi o 8 de setembro. E así volverá ser o vindeiro ano, como xa anunciou o Concello. Esta situación xera moito debate entre os chantadeses.

Vido a menos

Mentres as polbeiras comezaban a preparar o prato estrela das feiras e festas galegas, no interior da capela de San Amaro tiña lugar a misa cantada na honra de San Lucas. Foi previa a procesión que rodeou a pequena igrexa.

"Estamos xusto na saída da pandemia e pode que a crise económica tamén se note, pero o certo é que veu pouca xente", dixo unha das cociñeiras. "Na misa das 12.00 horas había máis persoas que na das 13.00 horas. Aínda así nótase menos asistencia e poder porque non sexa festivo", contaron dúas freguesas.

Fregueses na misa por San Lucas. MIGUEL PIÑEIRO

Os partidarios de San Lucas defenden que é un festivo local propio de Chantada, un costume que aínda ten moito arraigo, sobre todo entre os de máis idade, e chaman a pelexar por mantelo no calendario coma un dos dous días non laborables para que non morra. O outro é o martes das festas patronais de agosto, cando se celebra —curiosamente, no mesmo lugar— a Festa da Empanada.

Algúns piden que San Lucas siga sendo festivo para que non morra. Chocan cos que cren que xa non debe ser por falta de seguimento

Quen cre que hai que cambialo e apostar por outras datas argumentan que quedan moi poucos que asistan á romaría e que pechar os negocios ese día non é máis ca unha desculpa para que a xente marche pasar o día a cidades coma Lugo ou Ourense.

Entre os veciños partidarios de cambiar o festivo local tamén ten aparecido coma alternativa o martes de Entroido, unha xornada que xa foi non laborable nalgunha ocasión en Chantada, pero que non tivo éxito entre os habitantes da vila. Ademais, os negocios xa teñen por costume pechar pola tarde nesa data.

Veciños gozando da comida. MIGUEL PIÑEIRO

Os que foron cumpriron coa tradición de tocar o santo para prever os males de gorxa e de oído. Iso foi xusto despois da procesión de San Lucas, a virxe do Rosario, San Amaro e a Santa da Saúde, amenizada polo grupo Castro Candaz.

Xantar popular

O trío Café Olé actuou na sesión vermú antes de que o polbo ou o churrasco comezasen a dirixirse cara ás mesas dos comensais. A celebración, na parroquia de San Xillao do Mato, ten continuidade. Ás 13.00 horas haberá misa solemne e logo comida e actuación do dúo Pachi Show.