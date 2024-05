Chantada afina o final de festa

A Praza do Cantón será o escenario, sempre que as condicións atmosféricas o permitan, onde se desenvolva o festival de fin de curso da agrupación tradicional da Casa da Música de Chantada. "Vai ser o máis numeroso da historia da Casa da Música", afirma o director da sección, Óscar Rodríguez.

O profesor fai un gran balance do curso que remata, con moita xente que acudiu ás clases de gaita, percusión e baile tradicionais. Segun di, houbo máis de 200 matrículas. Ademais, o vindeiro día 1 de xuño, entre músicos e a sección de baile, a previsión é superar os 130 participantes.

"Cando comezamos con este proxecto hai 15 anos só había 17 matrículas e agora, entre a sección tradicional e o resto de disciplinas musicais que impartimos, superamos as 500", asegura Óscar, quen indica que máis 300 alumnos xa fixeron a reserva para asistir ás clases no curso do vindeiro ano. "É un orgullo que volvan confiar en nós", di Óscar, quen concede tamén un gran mérito ao director da Casa da Música, Manuel Sánchez, polo traballo feito este tempo.

Nova versión

Óscar Rodríguez avanza un festival de fin de curso con sorpresas e unha interpretación concreta moi especial. "Estamos a preparar unha versión da Muiñeira de Chantada máis fiel á da banda de música. Con isto seríamos a primeira agrupación tradicional en Galicia que interpreta a versión dos Ferraias, xa que todas se guían pola dos Gaiteiros de Soutelo", explica.

Óscar Rodríguez indica que aínda están ultimando os preparativos para esta peza tan particular da coñecida muiñeira chantadesa. "Adrián Vence, que é o clarinetista da banda e vén á Casa da Música, é quen ten a partitura e agora estamos practicando con ela e dándolle unhas voltas", engade Rodríguez, quen fai, ademais, unha valoración moi positiva da recollida de sinaturas iniciada para declarar Ben de Interese Cultural (BIC) a peza.

Xira

A agrupación tradicional da Casa da Música de Chantada ten previsto igualmente participar este ano outra vez en Europeade, considerado o maior festival de cultura popular europea. Será en verán, en Nuoro, na illa italiana de Sardeña.

Neste festival danse cita músicas de toda Europa e adoita sobrepasar os 4.000 participantes. "Cabe resaltar a importancia deste evento para a difusión da nosa vila e tamén da nosa comunidade", conclúe Óscar Rodríguez.

Concerto

O vindeiro 29 de xuño celebrarase a segunda edición da Foliada da Santa Mariña, un barrio de Chantada que recuperou as súas festas. A organización confirmou este domingo que un dos grupos que actuarán esa xornada será Ailá, a formación gañadora en 2023 dun premio Martín Códax na categoría de música tradicional, seleccionado para representar a Galicia na feira Womex e grupo da selección oficial do festival de Lorient (Francia).

A agrupación tradicional da Casa da Música é outra das confirmacións para a Foliada da Santa Mariña. Ademais, a organización incluíu no programa os gaiteiros Os Barrios, os taboadeses Afogapalletas e os chantadeses Dakidoasma e Searas.