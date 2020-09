Chantada abre as súas piscinas climatizadas e o ximnasio

O Concello de Chantada anunciou este mércores a apertura das súas piscinas climatizadas e o ximnasio, que funcionarán de forma regular dende o xoves, 1 de outubro.

Segundo informou o goberno local chantadino, ambas as instalacións municipais estarán rexidas por un firme protocolo anticovid, que terá normas específicas para as clases dirixidas, o vaso das piscinas, os vestiarios, as duchas ou a pista de pádel.

Ademais, a sauna permanecerá pechada e os cursos de natación quedarán suspendidos ata novo aviso.