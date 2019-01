El centro de salud de Seoane do Courel lleva sin médico fijo desde septiembre

La jubilación de la médico titular el pasado septiembre mantiene sin un facultativo fijo el centro de salud de Seoane do Courel. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) señaló que ha ofertado "en numerosas ocasións" la plaza vacante, pero no ha podido cubrirla porque hasta la fecha ningún profesional presente en las listas de contratación ha optado a ella.

La alcaldesa de O Courel, la popular Lola Castro, afirmó que recibe habitualmente quejas de los vecinos por la ausencia de un médico titular en el centro, que cubre la parte alta del municipio. Ella misma se muestra "indignada" por la situación e indicó que mantendrá una reunión con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, con el fin de solucionar el problema. Una de sus propuestas es que se ofrezca un plus a los médicos por trabajar en una zona de montaña.

"Estamos dispostos ao que sexa para que cubran a vacante. Se fai falta organizaremos unha manifestación en Santiago", aseguró Lola Castro, quien destacó la importancia que el centro de salud tiene para el municipio. "Se o noso único servizo sanitario fora o ambulatorio de Folgoso, terían que ocuparse de pacientes que viven a 40 quilómetros de distancia", aseveró la regidora.

El Sergas reconoce la ausencia de médico en Seoane y subraya que la plaza sigue disponible y en oferta. El organismo encargado de gestionar la sanidad pública en Galicia añadió que mientras no encuentre una persona para ocupar este vacío "cubrirase o servizo con todos os medios dos que dispoñemos e contratando médicos substitutos co obxectivo de prestar unha asistencia sanitaria de calidade no Courel".

La alcaldesa precisó que cada poco tiempo llega un médico distinto a Seoane para ocuparse de las cartillas del centro de salud. Según dice, su número ronda las 400 en un área de orografía muy complicada.