O centro de ciberseguridade achegará ao PIB monfortino 900.000 euros este ano

O novo centro de competencias dixitais (CCD) de Monforte achegará ao produto interior bruto (PIB) local 900.000 euros e xerará 34 novos postos de traballo este ano, segundo un estudo efectuado por KPMG.

O impacto económico deste centro, o primeiro de LogiRAIL (empresa filial de Renfe) en Galicia, certifícase principalmente na creación de emprego, tanto directo coma indirecto. A mesma investigación subliña que a taxa de paro en Monforte vaise reducir nun 0,45%.

Dende Renfe valoraron igualmente que o CCD de LogiRAIL contribúe á igualdade de oportunidades en pequenas e medianas poboacións respecto ás grandes cidades, potenciando o desenvolvemento e a modernización. Tamén, aseguran, fomenta a incorporación das mulleres a un ecosistema tecnolóxico que é maioritariamente masculino.

Por outra banda, este tipo de centros forman parte do plan de deslocalización de recursos do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, deseñado como motor de medidas para mellorar a competitividade, o desenvolvemento de novas actividades económicas, o aproveitamento de recursos locais e o talento asociado á contorna.

Esta iniciativa foi incluída na actualización do Plan Estratéxico de Renfe, que ten como metas o impulso da eficiencia tecnolóxica, a aceleración da transformación dixital da compañía e situar a Renfe no coñecemento e aplicación de tecnoloxías dixitais chaves no escenario de liberalización ferroviaria.