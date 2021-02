El Concello de O Saviñao ha procedido a una limpieza y poda sanitaria de, un conjunto de carballos centenarios, alguno de ellos con más de 300 años de antigüedad. De las labores se han encargado losque comparten los concellos de, y que semanas atrás comenzó a funcionar.

El alcalde, Carlos Armesto, señaló que las tareas de poda fueron supervisadas por dos monitores especializados.

La actuación, largamente demandada por la Asociación Veciñal do Saviñao, no ha satisfecho las expectativas de este colectivo. Sus responsables han indicado que independientemente de la utilidad de taller de empleo como centro formativo, "A Devesa precisa urxentemente unha poda profesional", centrada en cortar las ramas secas en altura, algo para lo que se precisan medios técnicos muy específicos.

Asimismo, la agrupación de vecinos apunta la necesidad de un sellado terapéutico de los cortes para evitar la propagación de infecciones, pues de lo contrario puede darse el secado del tronco y la pérdida del carballo.

La Asociación Veciñal do Saviñao recalca que A Devesa de Escairón "é o ben patrimonial máis querido e apreciado polos veciños do municipio, pois dende hai máis de trescentos anos moitas foron as xeneracións que xogaron, sestearon, amaron e disfrutaron neste espazo de ensono, polo que a día de hoxe basta preguntar e nos dirán que todos están orgullosos del". Lamentan así el escaso interés, que creen, tiene el gobierno local por su protección.

La organización vecinal recuerda que lleva años solicitando una figura de protección oficial para esta masa arbórea situada en el centro de la capitalidad municipal sin haberlo logrado.

Hasta en dos ocasiones solicitaron a la Consellería de Medio Rural la figura de Conxunto Arbóreo Senlleiro, dado que hay pocas carballeiras que acrediten tanta antigüedad, siendo rechazadas ambas peticiones.

Añaden que desde la propia alcaldía se llegó a decir que una figura de protección podía condicionar la construcción de viviendas en sus cercanías.

Integrar el antiguo lavadero en el entorno

Un grupo vecinal reclama la integración del antiguo lavadero comunitario en A Devesa, convertido hoy en un estanque con tres patos, para habilitarlo como espacio de uso humano donde se pueda leer un libro, reunirse, escuchar un cuentacuentos, un recital poético o un grupo musical. Dice que , ante todo, debería de levantarse ya una verja de alambre que circunda el espacio que ocupa este lavadero.