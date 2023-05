Centenares de monfortinos, sin agua por otra avería en la red

La red de abastecimiento de agua de Monforte sufrió en la mañana de este miércoles un nuevo colapso que dejó sin servicio a cientos y cientos de residentes de la zona de A Compañía, del barrio de Carude y de calles como Escultor Francisco Moure, Celso Emilio Ferreiro y Rúa Sarria. En esta última calle fue donde ocurrió la avería, al reventar la tubería y soltar agua y barro que cubrió buena parte de la calzada.

Los vecinos estuvieron sin suministro desde las nueve de la mañana hasta cerca de las seis de la tarde. Fueron nueve horas en las que tuvieron que arreglarse para cocinar con agua embotellada, limitar el uso de los váteres y dejar de poner lavadoras o lavavajillas.

Donde el vecindario está especialmente molesto es en las calles Sarria y Francisco Moure, donde desde hace un par de años se suceden las averías en el abastecimiento debido a unas tuberías obsoletas. Critican la actitud de la adjudicataria del servicio, Aqualia, por solamente dedicarse, dijo un vecino con el que habló este diario, "a realizar parches en vez de acometer de una vez por todas una renovación total de la canalización".

Esta persona añadió que van por el camino de convertirse "en una nueva Rúa Corredoira", en relación a la calle situada en el entorno del hospital comarcal donde durante años tenían agua día sí y día no hasta que el Ayuntamiento decidió renovar totalmente las tuberías porque Aqualia no quiso acometer la renovación.

Problemas en O Fabeiro

No es el único caso de falta de abastecimiento de agua en Monforte. Los habitantes de la parroquia de Chao do Fabeiro se quedaron en la noche del martes sin servicio y en la tarde de este miércoles aún no había sido repuesto.

Los vecinos de este lugar señalaron que le han dicho en numerosas ocasiones a la pedánea que transmita sus quejas al Ayuntamiento por un problema recurrente, y que desde la administración local les dicen que es algo que compete a Aqualia.

Una vecina de esta localidad en la que residen unos 80 vecinos señaló que los problemas con la traída "vienen de lejos, de años atrás". Añadió que en el pueblo los vecinos se sienten "abandonados, pero a todos se les llena la boca a la hora de decir que hay que apoyar el medio rural para mantener población y atraer nuevos vecinos", destacó esta afectada, que quiso mostrar su gran enfado en la tarde de este miércoles.