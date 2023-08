Un centenar de nenos crean o sétimo mural sobre o Folión en Chantada

Xa son sete os murais sobre o Folión de Carros que locen nas rúas de Chantada. O último deles foi pintado o martes por un centenar de nenos e nenas que divididos en tres quendas participaron nesta actividade, xa consolidada coma un clásico do verán na previa da festa máis vencellada á vila do río Asma.

A asociación Amigos do Folión, que organiza o evento cada ano polo sábado das festas patronais, é a promotora dunha iniciativa que persegue varios obxectivos. O fundamental é achegar o Folión e os seus símbolos -coma os carros, as vacas ou os zocos- aos máis cativos do municipio, para que se vaian familiarizando coa festa e collan o gusto pola mesma.

Por outra banda, a elaboración dos murais cumpre co requisito de unir a creación artística contemporánea coa tradición. Por suposto, outra intención é que Chantada lembre o Folión durante todo o ano e decorar o casco urbano con elaboracións que reflictan os seus elementos máis característicos.

O primeiro mural fíxose no ano 2017, na metade da Rúa Xoán XXIII. A actividade tivo continuidade ata este mércores, mesmo nos dous anos de pandemia que non houbo Folión de Carros nin festas. Poden verse na Rúa Ánxel Gómez Montero, a Praza de Santa Ana, no comezo de Uxío Novoneyra, na parte da Rúa Xoán XXIII máis próxima á alameda e nas rúas Tras dos Fornos e Serra do Faro.

Neste último emprazamento foi onde traballaron o martes os nenos e nenas que fixeron fronte a abafante calor sumándose á actividade. Unha parede ao carón das piscinas municipais deixou de estar oca grazas aos pequenos.

Guiados polas ilustradoras Lucía Lobelle e Cristina Ouro, os nenos e nenas plasmaron no mural o cartel anunciador do Folión este ano, un deseño que fixeron dúas alumnas do instituto Val do Asma, Nerea Rodríguez Lage e Nara dos Santos dos Anjos. Colaborou coa iniciativa a empresa local de animación infantil Velaísca, que aportou tres monitores.

O Folión

Terá lugar este sábado, día 26. O comezo do desfile, que irá dende a Avenida de Ourense ata a Praza de Galicia, está previsto para as 23.00 horas. Ao remate lerá o pregón das festas o director do Museo do Pobo Galego, Manuel Vilar, e a continuación entregaranse os premios.

Os carros representan oficios, romarías ou escenas da vida cotiá do pasado de Chantada. Os homes visten ese día con boina, camisa e chaleco e as mulleres, con saia, mandil, pano e blusa.

Tres escaparates con premio

Outro clásico das semanas previas ao Folión de Carros en Chantada é o concurso de escaparates, organizado en colaboración coa asociación de empresarios e o Centro Comercial Aberto (CCA). Os locais participantes decóranse con motivos do Folión e elementos antigos. Nesta ocasión, o primeiro premio levouno o escaparate de Cotobade Center, o segundo foi para a floristería Cristalar e o terceiro caeu na óptica Parteme.

Os carros

Este ano participarán un total de 14, que nas últimas semanas están a construírse nas instalacións do mercado gandeiro, sobre todo a partir do serán, cando a calor ofrece unha tregua. Os carros sairán á rúa o sábado e permanecerán expostos ata esa noite.