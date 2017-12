La censura a Tomé en Monforte, inviable pese a anularse la ley antitránsfugas

La moción de censura en Monforte no se podrá llevar a cabo ya que la sentencia del Tribunal Constitucional que la podría hacer posible, al anular la Ley Antitransfuguismo, no se podrá aplicar hasta 2019.



El Constitucional derogó el apartado de la ley en el que se ponían trabas a que ediles tránsfugas (como están considerados los no adscritos tras abandonar el BNG) apoyasen una moción de censura en sus municipios, al considerar que vulneraba el derecho a la libertad política. Sin embargo, en la sentencia se deja claro que la resolución no se hará efectiva hasta la próxima convocatoria electoral municipal, en junio de 2019.



Tanto los populares como los no adscritos barajaron estos días acogerse a la sentencia para intentar desbancar de la alcaldía al socialista José Tomé, ya que, según indicó la portavoz del PP en Monforte, Julia Rodríguez, el fallo apuntaba a tal posibilidad.



"Había poca información y cierta contradicción en la resolución. Pensábamos que existía una posibilidad, pero tras solicitar un informe jurídico entendimos que no era posible", indicó Rodríguez, quien no comparte esa decisión de "nulidad en diferido hasta pasadas las próximas elecciones".



La portavoz popular no considera a los no adscritos tránsfugas, "pues no formaban parte del equipo de gobierno, por lo que tienen el derecho a voto en una moción de censura, tal como reconoce el Tribunal Constitucional, aunque luego haga el matiz de dejar en suspenso la sentencia hasta pasado el mes de junio de 2019. Es llamativo que ahora no y dentro de algo más de un año y medio, tras la elecciones, locales, se levante la restricción", destacó.



Por su parte, Pilar López coincidió en que ese paréntesis de obligado cumplimiento por parte del Constitucional "coarta o noso dereito ao voto. Que marche un membro dun equipo de goberno é unha cousa e pode contemplarse coma transfuguismo, pero outra é que un grupo de concelleiros abandoen un partido da oposición por desavenencias ca súa formación".



Tanto Rodríguez como López dijeron que seguirán "explorando" vías de colaboración.