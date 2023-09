"No relato tes que concentrarte no esencial e, máis que contar, suxires"

A escritora Celia Díaz Núñez, para quen Quiroga é o seu paraíso particular, vén de presentar unha nova obra, un libro de relatos que leva por título As faces do diamante e foi publicado por Galaxia.

Tras 'Corte e confección', aposta de novo polo libro de relatos.

Si, esa primeira experiencia resultoume moi interesante e levoume a repetir nesta obra e mesmo a estar preparando un terceiro libro de relatos. Gústame a síntese que require o relato. Nunha novela podes escribir 100 ou 300 páxinas, pero aquí tes que concentrarte no esencial e, máis que contar, suxerir.

Na sinopse da súa nova obra dise que a verdade é distinta segundo o ángulo desde a que a observemos. Como se traslada iso ao libro?

A través das historias de distintos personaxes que falan do mesmo, pero aportando cada un o seu punto de vista. Demostran así que a mesma situación vista dende cada óptica pode ser moi distinta. Nunha das historias, un home queda viúvo moi novo con varios fillos pequenos e esa vivencia é moi distinta da que ten unha filla ou unha neta. Apetecíame contar iso e que, ao xuntar todos os puntos de vista, poidas facerte unha idea global.

Cantos relatos compoñen 'As faces do diamante'?

Dez. Cinco deles son máis extensos, aparecen varios personaxes e contan historias con distintas perspectivas, dando unha visión poliédrica da realidade. Os outros cinco son máis breves e están entre os anteriores, funcionando como punto de unión e cun único personaxe. Para min, este libro é como un colar que ten varias doas unidas a través dun elo. O primeiro relato, ‘Zapatillas rotas’, e o último, ‘Casa perdida’, tratan a mesma historia e pechan o círculo, o colar, e fixan esa unidade que tratei de buscar.

O libro abrangue 80 anos, iso explica tamén o cambio de perspectiva sobre certos temas?

Non, o do paso do tempo, agás nun relato, non ten que ver. A cuestión dos 80 anos vén porque as historias abranguen un período amplo: dende o 1941, cun relato situado no gueto de Varsovia, ata a actualidade. Como ademais os personaxes se van interrelacionando, digo que é unha historia plural que abrangue todo ese espazo.

Fala do gueto de Varsovia... Como fixo para crear cada un dos personaxes e espazos?

Todos os relatos teñen detrás moita documentación. Eu lera O Diario de Anna Frank e vira moitas películas, mais non coñecía cousas concretas sobre o gueto. Investiguei intensamente os planos e os distintos lugares, vin vídeos de superviventes e lin poemas de rapaces xudeus que viviron esa experiencia. Pero non só nese relato. Outro, titulado ‘Na beira do Mamoré’, trascorre en Bolivia e dediquei moito tempo a documentarme sobre a cultura, a identidade e a paisaxe, fixándome en moitos aspectos: dende a cor das augas ao tipo de árbores.

Que tal a acollida da obra?

Está empezando a moverse, pero as primeiras opinións que teño son moi positivas. A primeira presentación foi onte en Ourense e en outubro faremos outra en Quiroga.

Este domingo será unha das relatoras do roteiro literario de Quiroga.

Paréceme unha iniciativa xenial! Colaborei na creación dos paneis, porque isto é algo que me interesa dende hai moito tempo. En 1995 publiquei Voces da Terra: Quiroga e os seus escritores, no que abordaba a vinculación de importantes escritores galegos co municipio. Este roteiro segue esa liña de visibilizar, por unha banda, autores como Ánxel Fole, Ernesto Guerra da Cal ou Manuel María e outros non tan coñecidos, e, pola outra, facer saber que este é un territorio literario. Todos sabemos que hai cidades unidas a escritores, como o Dublín de Joyce ou a Lisboa de Pessoa; Quiroga conta tamén cun número importante de autores, aínda sendo moito máis pequeno en poboación. Hai un patrimonio natural e xeolóxico importante, pero o literario tamén o é e debe ser recoñecido e reivindicado.

Vostede coñeceu algúns dos escritores protagonistas da ruta.

Tiven contacto con moitos deles cando preparaba o libro que antes mencionei. Falei con Manuel María, cun neto de Eduardo Moreiras ou con Guerra da Cal, con quen mantiven unha intensa correspondencia ata a súa morte. Eu pedíalle información e el mandoume moitas fotografías e libros con cariñosas dedicatorias. Fixémoslle ademais unha homenaxe en Quiroga en 1994, a última que recibiu en vida, e el estaba moi emocionado.