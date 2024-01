La CEL apuesta por fortalecer el tejido empresarial para fijar población

La Confederación de Empresarios lucenses (CEL) reunió este jueves en Monforte a medio centenar de empresarios interesados en conocer los resultados del foro empresarial que, bajo el título Impulso del Desarrollo Empresarial de la Provincia de Lugo, reflexionó sobre aspectos claves del fortalecimiento del tejido empresarial y de la creación de empleo. Todo ello con el horizonte de la creación y fijación de empleo, y el desarrollo económico y social.

Eduardo Valín, consejero delegado de la CEL, y José Tomé Roca, presidente de la Diputación y alcalde monfortino, coincidieron en destacar la necesidad de reflexionar sobre la pérdida de población de provincias como Lugo y de reforzar determinados servicios como garantía de fortalecimiento del tejido empresarial. Valín recordó la necesidad de mantener determinadas infraestructuras para vertebrar el territorio y de promover iniciativas que ayuden a atraer y fijar población.

Tomé sí destacó que Lugo, aunque envejecida, no es una provincia que haya que incluir en la llamada España vaciada.

Plan industrial. José Tomé, reivindicó la necesidad de disponer un plan industrial para, no solo Lugo, sino para el conjunto de Galicia. Acusó a la Xunta de Galicia de no hacer nada al respecto desde hace quince años.

Tomé subrayó que sin una estrategia clara de desarrollo empresarial "non hai medidas que xeren riqueza para mellorar a vida das persoas e que axuden a combater o despoboamento, un dos principais problemas que temos como país". Sobre esto, añadió que actualmente "o territorio non é atractivo para as empresas. É un círculo negativo que temos que romper", manifestó en el foro.

El puerto seco monfortino es visto como el nodo logístico de mercancías de Galicia que deber ser llenado de contenido

Mercancías. El transporte de mercancías fue también objeto de análisis, pues hay una elevada dependencia de la carretera para mover las mercancías y no se aprovecha por el momento la red ferroviaria; como tampoco el puerto seco monfortino como nodo logístico, que sigue sin actividad. En este sentido, se habló de la situación estratégica de la ciudad del Cabe dentro de Galicia y de su capacidad para el montaje de convoys ferroviarios.

También destacaron que todas las sinergias que se puedan implementar dentro del impulso empresarial de la provincia de Lugo pasan por una mayor atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes. En ese sentido, incidieron en la importancia de articular medidas que ayuden a la reducción de costes en el transporte de sus mercancías, y en el desarrollo de fórmulas para crear sinergias entre firmas. Eso sería esencial para llegar a crear una especie de 'lobby' empresarial para acceder a nuevos modelos para mover sus mercancías y reducir costes en el transporte.

Entre ellos se encontraría una agrupación de empresas para utilizar el ferrocarril.

Planificación. Para conocer todo lo que se precisa para avanzar en este ámbito se le ha encargado un estudio a Manuel Barredo, de Civil Engineer. PMP y consultor estratégico de TYLin Europe, sobre la situación actual del transporte de mercancías en Lugo. Habló de la necesidad de analizar cómo abaratar costes, no solo económicos, sino también medioambientales.

Una vez realizado un gran informe de campo será el momento, destacó, de confeccionar un plan de acción y de negocio. Barredo se refirió a la necesidad de llegar a la multimodalidad y situó Monforte como el nudo logístico por excelencia de Galicia. Así, añadió, será necesario ver cómo, tras conocer las tipologías y las necesidades de las pequeñas y medianas empresas lucenses, implementar sus intereses a través, por ejemplo, del puerto seco.

Ese estudio, dijo el consultor, será exhaustivo y para su realización se consultará a los pequeños y medianos empresarios para tener un diagnóstico sobre la realidad del transporte de mercancías en Lugo y las necesidades del sector en pocos meses.

A Coruña, también. Otro de los participantes en este foro celebrado en Monforte fue el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, CEC, Antonio Fontenla, quien recordó que "los tiempos logísticos son fundamentales".

En este sentido insistió en la "necesidad de acceder en igualdad de condiciones al mercado global, para lo cual las líneas de mercancías A Coruña-Lugo-Monforte y A Coruña-Ferrol no pueden quedar fuera de la red del ferrocarril de mercancías, subrayando, al igual que la CEL, que Monforte es "la salida natural e histórica de las mercancías de Galicia".

El gran reto a nivel nacional

En el foro estuvo presente Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Infraestructuras y expresidenta de Adif, quien centrándose en las mercancías por tren, abogó por su impulso. Indicó que en España solo se mueve por tren el cinco por ciento del total, mientras que en Europa esta cifra se sitúa entre el 18 y el 20 pro ciento.



Por ello, habló de que el plan del Gobierno central es llegar a un 10% para acercarse a niveles europeos. De Vera alabó el estudio encargado por la CEL para diseñar un modelo optimizado de logística para pymes.



Deslocalización



El presidente de LogiRail, Óscar Gómez, destacó la apuesta de Renfe para deslocalizar centros de trabajo, principalmente digitales, para fijar población en zonas desfavorecidas.