La CEL apuesta en Monforte por fortalecer el tejido empresarial para fijar población

La Confederación de Empresarios lucenses (CEL) reunió este jueves en Monforte de Lemos a medio centenar de empresarios interesados en conocer las conclusiones a las que se llegaron en un foro empresarial que, bajo el título Impulso del Desarrollo Empresarial de la Provincia de Lugo, buscaba reflexionar sobre aspectos claves que inciden en el fortalecimiento del tejido empresarial de un territorio y contribuyen a crear empleo y fijar población y al desarrollo ecónomico y social.

Eduardo Valín, consejero delegado de la CEL, y José Tomé Roca, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, coincidieron en destacar la necesidad de reflexionar sobre la pérdida de población de provincias como Lugo y de reforzar determinados servicios como garantía de fortalecimiento del tejido empresarial. Valín recordó la importancia de determinadas infraestructuras para vertebrar el territorio y de promover iniciativas que ayuden a atraer y fijar población.

El presidente de la Diputación y a la vez alcalde de Monforte, José Tomé, reivindicó la necesidad de disponer un plan industrial para, no solo Lugo, sino para el conjunto de Galicia. Acusó a la Xunta de Galicia de no hacer nada al respecto desde hace quince años.

Tomé subrayó que sin una estrategia clara de desarrollo empresarial "non hai medidas que xeren riqueza para mellorar a vida das persoas e que axuden a combater o despoboamento, un dos principais problemas que temos como país". Sobre esto, añadió que actualmente "o territorio non é atractivo para as empresas. É un círculo negativo que temos que romper", manifestó en el foro.

El transporte de mercancías, dijeron varios ponentes, se enfrente a un paradigma. Hay una elevada dependencia de la carretera para mover las mercancías y no se aprovecha por el momento la red ferroviaria; como tampoco el puerto seco monfortino como nodo logístico, que sigue sin actividad.

En este sentido, se habló de la situación estratégica de la ciudad del Cabe dentro de Galicia y su capacidad para el montaje de convoys ferroviarios. Todas las sinergias que se puedan implementar dentro del impulso empresarial de la provincia de Lugo pasan por, destacaron, una mayor atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y articular medidas que ayuden a la reducción de costes en el transporte de sus mercancías y a la vez diseñar fórmulas para que varias firmas contacten entre ellas y creen una especie de lobby empresarial para acceder a nuevos modelos para mover sus mercancías. Entre ellos se encontraría una agrupación de empresas para utilizar el ferrocarril.

Para conocer todo lo que se precisa para avanzar en este ámbito se le ha encargado un estudio a Manuel Barredo, de Civil Engineer. PMP y consultor estratégico de TYLin Europe, sobre la situación actual del transporte de mercancías en Lugo. Habló de la necesidad de analizar cómo abaratar coste, no solo económicos, sino medioambientales también. Una vez realizado un gran informe de campo será el momento, destacó, de confeccionar un plan de acción y de negocio. Barredo se refirió a la necesidad de llegar a la multimodalidad y de que Monforte es el nudo logístico por excelencia de Galicia. Así, añadió, será necesario ver cómo, tras conocer las tipologías y las necesidades de las pequeñas y medianas empresas lucenses, implementar sus intereses a través, por ejemplo, del puerto seco.

Ese estudio, dijo el consultor, será exhaustivo y se hablará con todos los pequeños y medianos empresarios para, espera, en unos pocos meses tener un diagnóstico sobre la realidad del transporte de mercancías en Lugo y las necesidades del sector.