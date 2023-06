El Ceip de Pantón une generaciones para celebrar 50 años de aprendizaje

El curso que va tocando a su fin ha sido muy especial en el colegio plurilingüe Monte Baliño de Ferreira. Allí, los alumnos se volcaron en un bonito proyecto para celebrar los 50 años de existencia del centro pantonés, una efeméride que conmemoraron también con una multitudinaria comida a la que asistieron algo más de 250 personas este fin de semana.

No faltaron la mayoría de los 56 alumnos y la decena de profesores con los que cuenta en la actualidad el centro. La cifra está muy lejos de su máximo, que, según el director, Jose González, "foi de máis de 600 estudantes, porque todas as escolas rurais se uniran aquí no seu momento", explica.

Desde entonces, la cifra de matriculados fue descendiendo, pero en el centro se siguen considerando una "gran familia". Y, como en toda familia, son muchos los recuerdos en común que guardan.

Preguntados por los alumnos de cuarto y sexto de primaria, que dedicaron una hora a la semana en los últimos meses a preparar este proyecto, fueron muchos los vecinos de Pantón que rescataron de la memoria las vivencias de su etapa en el centro.

Quien también conserva grandes recuerdos de este medio siglo del Ceip Monte Baliño es Antonino Gómez González, que fue director durante los primeros 26 años de existencia del centro y que tampoco se quiso perder la comida.

"O colexio empezou a funcionar en setembro de 1973 con dez aulas e chegaban alumnos de todo o concello en autobuses e taxis. O Monte Baliño chegou a ter 25 profesores e 720 alumnos", señala Antonino en una entrevista realizada por los propios alumnos a través de su radio escolar.

Antonino, que se jubiló en 1999, recuerda que los comienzos fueron difíciles por la falta de material, "pero logo mandáronnos máis e recuperamos o ánimo".

Recogida

Además de recopilar experiencias, los alumnos del Ceip de Ferreira también recogieron unas 150 fotografías, que ahora están expuestas en el centro junto a la recreación de un aula antigua, que fue cedida por el Museo Pedagóxico de Galicia.

El director, Jose González, indica que mantendrán la muestra hasta el jueves 14 y que está abierta a los vecinos, que deben ponerse en contacto con el colegio para visitarla. Señala además que las imágenes están numeradas para que los visitantes "poidan identificar a xente que coñezan e describir o contexto no que se tomou cada fotografía".

"Preparamos todo con moito agarimo, descubrimos que a nosa pequena familia do Monte Baliño foi anos era un gran colexio cheo de nenos e nenas, con moitas máis aulas das que contamos hoxe en día, un maior número de mestras e mestres, de cociñeiros e cociñeiras e de liñas de autobús", destaca el actual director.

Preparamos todo con moito agarimo, descubrimos que a nosa pequena familia do Monte Baliño foi anos era un gran colexio cheo de nenos e nenas"

Jose González dice que el centro "comeza a camiñar cara outros 50 anos" y hace hincapié en los valores, como "o respecto, a convivencia e o traballo en equipo", que reinan en el Monte Baliño.

Un centro con mucha vida

El Ceip Monte Baliño participa en numerosos proyectos para ofrecer una educación al más alto nivel y mostrarse atractivos para aumentar el número de alumnos matriculados. En la actualidad están inmersos en Plan B, de mejora de bibliotecas escolares; Biblioteca Creativa, para impulsar la investigación y creación; y Aliméntate Ben, además de estar adheridos al Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), a través de lo que fomentan el consumo de frutas y lácteos. Tecnología Los alumnos de quinto y sexto, que comparten aula, cuentan con libro digital gracias a Edixgal. El centro dispone además de su propia radio, llamada Ralerín.