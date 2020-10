El CCU apuesta por lo digital a las puertas de su nueva campaña

EL AÑO nuevo del CCU no es el 1 de enero, sino el 1 de noviembre. Y se alarga hasta el 31 de octubre del año siguiente. Con el inicio de cada temporada, el Centro Comercial Urbano prepara sus nuevas apuestas y trata de atraer la atención de nuevos establecimientos para afrontar con más fuerza los complicados tiempos que corren. La digitalización centrará muchos de sus esfuerzos en esta ocasión.

El CCU ha firmado un convenio con la Diputación de Lugo que permitirá a los establecimientos asociados diseñar sus páginas web e introducir en ellas la opción de hacer compras online. Es una oferta gratuita el primer año. Como es obvio, es obligatorio que el negocio forme parte del CCU. El segundo, el tercero y el cuarto solo habrá que asumir el mantenimiento de la plataforma, aunque a un precio un 60% más reducido de lo normal.

"No me gusta decir que el enemigo del pequeño comercio es internet. La competencia potente es la venta online de las grandes plataformas comerciales. Por eso es importante estar ahí, en la red», explica el gerente del CCU, Ángel Folgueira, quien añade que no contar con un buen espacio en internet es equivalente «a decidir no vender al 30 o el 40% de Monforte".

SER SOCIO Tiene un coste anual de 120 euros dividido en dos cuotas semestrales desde el 1 de noviembre

La directiva del CCU ha decidido por esa razón plantear ayudas para sus asociados, con el fin de ampliar sus horizontes más allá de la venta presencial, que no debe dejarse a un lado. «Es posible combinar ambos tipos de actividad», afirma Folgueira.

Los socios del CCU, dice, han brindado una gran acogida a la iniciativa. Entre 30 y 40 se han mostrado interesados por este convenio (dotado con algo más de 30.000 euros) y se preparan para llevar sus compras al vasto universo digital. Además, un establecimiento asociado, Grupo Aulario Atheneo, se encargará del diseño de las páginas web. «Nuestra idea era que todo el proyecto se desarrollase de la mano de los negocios asociados», matiza Ángel Folgueira.

Los interesados en este servicio tienen hasta el 1 de diciembre para solicitarlo. Por supuesto, es obligatorio formar parte del CCU.

Folgueira recuerda que la digitalización es una apuesta del Centro Comercial Urbano desde hace años y ya antes de la pandemia, que ha multiplicado las dificultades del pequeño comercio, se empezó a hablar de proyectos que permitiesen a los negocios locales abrirse paso en esa jungla tan profunda y con tanta maleza llamada internet. El covid-19 ha acelerado los procesos, como en casi todos los sectores.

JUNTOS, FUERTES. Otra lección que deja la pandemia es que la unión es positiva y construye una fortaleza que ayuda a protegerse de las amenazas externas. Por eso, el CCU desea ampliar el número de establecimientos asociados.

Tras el confinamiento se dieron de alta once socios, mientras que solo uno decidió abandonar. Un balance positivo que Ángel Folgueira espera incrementar a partir del 1 de noviembre, cuando empieza la nueva temporada del CCU, abriéndose con ella la captación de asociados. Ahora mismo hay alrededor de 150.

Darse de alta no supone ningún coste adicional. Ser socio del CCU tiene un precio anual de 120 euros (diez al mes) que el colectivo divide en dos cuotas semestrales de 60 euros.

Si les interesa formar parte de la unión de comerciantes y empresarios de Monforte merece mucho la pena hacerlo el próximo día 1, pues el coste será el mismo entonces que si se hace más tarde, con la ventaja de que se empezará a disfrutar antes de los servicios. Lo único que hay que hacer es tener un negocio con sede en Monforte y ponerse en contacto con el CCU.

