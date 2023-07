CC.OO. denuncia falta de personal en la residencia DomusVi de Monforte

Representantes sindicales de Comisiones Obreras (CC.OO.) aseguran que en la residencia de mayores DomusVi de Monforte falta personal desde hace doce años y que no se cubren "bajas, vacaciones ni días de permiso por convenio". Denuncian carencias de "tres y hasta cuatro auxiliares y limpiadores por turno, mientras siguen faltando enfermeros".

Esta situación, manifiestan, ha derivado en la existencia de "personal, tanto de limpieza como gerocultores, que está de baja por sobreesfuerzo, al no disponer la residencia de trabajadores suficientes para el volumen de trabajo a realizar".

Desde Comisiones señalan que el desgaste "ya no es solo físico", sino también "mental". Lo achacan a que trabajan "con un grupo de población muy vulnerable y que necesita cuidados que no somos capaces de abarcar, puesto que el volumen de trabajo es tal que no se pueden garantizar que los cuidados sean correctos", afirmaron desde el sindicato.

Además de esta situación de "colapso", dicen que algunos profesionales realizan funciones que van más allá de las que les corresponden. "Auxiliares y gerontólogas tienen que administrar los medicamentos a los ancianos, labor que no está oficialmente entre sus tareas", explican fuentes sindicales.

Desde CC.OO. entienden que la residencia no logra contratar personal porque las condiciones laborales "son precarias y los salarios bajos, poco más que el salario mínimo en el caso de las gerocultoras". Además, desde el sindicato avanzan concentraciones a modo de protesta "si DomusVi no cambia su actitud".