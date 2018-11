Los jugadores del Chantada claman en un vídeo contra la violencia de género

El mundo del deporte ha querido aportar este 25-N su granito de arena para avanzar en la igualdad. El CB Chantada lo ha hecho a través de las redes sociales al lanzar un mensaje a sus seguidores: "Di no a la violencia de género". En el vídeo aparecen varios jugadores que, en distintas lenguas (gallego, castellano, inglés, portugués...) repiten esa misma frase. "Podémoscho dicir no idioma que queiras, pero a mensaxe é a mesma: Di 'non'", resume el texto que acompaña a las voces de los deportistas, en este día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.