"Me cayó vino en un cuadro y ahora pinto con mencía"

Desde su casa de Ferreira de Pantón el pintor monfortino Gelín Fernández sigue dando rienda suelta a su imaginación y a su talento para crear nuevas obras en las que se mantiene fiel al estilo que le caracteriza desde que cogió por primera vez la paleta.

¿Cómo empezó su pasión por la pintura?

Surgió a raíz de una enfermedad que padecí hace unos 15 años y que me obligaba a estar permanentemente en casa. Ahí comencé a pintar de forma seria y desde entonces he finalizado entre 90 y 100 obras.

¿Tenía alguna formación previa o todo fue gestándose a partir de ese problema de salud?

Durante el Bachillerato había cursado dibujo y pintura y algo de esa época se me había quedado. Después, cuando estudié la carrera de Empresariales y Peritaje mercantil, también tuve una asignatura que me permitió adquirir alguna noción. Antes era diferente, nos enseñaban muchos trabajos manuales.

Y en estos últimos 15 años imagino que se habrá inspirado en muchos artistas.

Desde el primer momento me agarré al pincel como una vía de escape y, con el tiempo, es cierto que fui tomando numerosas referencias. Mis propios gustos también fueron determinantes para configurar la temática de mi obra. Siempre me apasionó la fotografía, así que en los últimos diez años tendí a pintar retratos en blanco y negro y prestando atención a las sombras, los perfiles o las miradas.

Y, antes de llegar a los retratos, ¿cuál era temática de sus primeras obras?

Al principio me decanté por lo abstracto, con mucho color. Me tiraba mezclar colores, porque era algo que me permitía liberarme y me abría muchas posiblidades creativas. Al mismo tiempo, era la fórmula perfecta para evadirme de lo que se me venía encima a causa de mi enfermedad.

¿Qué materiales emplea en sus creaciones artísticas?

Diferentes tipos, pero fundamentalmente productos reciclados. Por ejemplo, todas mis obras están pintadas sobre cartones usados, en lugar de sobre lienzos. Tampoco uso disolventes y materiales de ese estilo, pero sí acrílico, óleo o incluso cola o vino de la variedad mencía

¿Pinta con vino?

Sí, el vino es otra de mis grandes aficiones. En una ocasión me cayó un vaso de mencía sobre una obra que estaba pintando y comencé a experimentar. Tengo varios retratos pintados con mencía, además de algún cuadro más relacionado con la viticultura, como una botella.

¿Cómo hizo para que el vino resistiese en el cuadro?

Tuve que buscar la forma de que el vino no se diluyese, así que le añadí acrílico e incluso cola para fijarlo. Es una técnica muy mía, algo a lo que dediqué tiempo y que quise ver cómo y por qué funcionaba, pues desde siempre fui una persona muy inquieta.

¿Algún plan para el futuro?

Estoy satisfecho con el trabajo que estoy realizando y ya usé de todo. Pero mañana puede surgir una idea nueva, nunca se sabe.