Los catamaranes serán gestionados por Tragsa, que cobrará 930.000 euros

La junta de gobierno de la Diputación de Lugo aprobó la renovación del contrato a la empresa pública Tragsa de la prestación del servicio de rutas fluviales en catamarán por la Ribeira Sacra para el año 2023 por un importe de cerca de 930.000 euros. La diputada de Régimen Interior, Promoción del Territorio y Turismo, Pilar García Porto, dijo que se prevé que las embarcaciones comiencen a operar en primavera.

A mayores, explicó García Porto, en esta ocasión el encargo a Tragsa incluye la puesta a punto de las embarcaciones, su revisión y reparación integral.

El objetivo es que los cuatro catamaranes que gestiona la Diputación estén en perfectas condiciones y cumplan con todas las garantías de calidad para el inicio de la temporada, mejorando, así, afirmó Porto, la seguridad y la comodidad de los viajeros y ofreciendo un mejor servicio.

La diputada de Turismo recordó que Tragsa ya se ocupó de las rutas en catamarán durante los años 2020, 2021 y 2022 con "resultados satisfactorios".

Así, añadió, se mantiene un servicio público "de calidade", muy atractivo, que está siendo clave en la oferta turística de la Ribeira Sacra y también del conjunto de la provincia, subrayó la diputada.

Los datos de cada temporada son los que avalan el buen funcionamiento de las rutas de los catamaranes. El pasado año más de 50.000 personas disfrutaron de la Ribeira Sacra de una manera única con estos viajes fluviales, destacó Pilar García Porto, quien habló de una apuesta firme del gobierno provincial por un servicio que define "moi ben o modelo de turismo que queremos para a nosa provincia e no que traballamos día a día. Un turismo sostible e de calidade, non masificado, de experiencias, que pon en valor o noso patrimonio natural e que crea riqueza nas economías locais e, polo tanto, axuda a fixar poboación no territorio".

La Diputación ofrece dos rutas fluviales, la del Canón do Sil y la del Cabo do Mundo. La primera es una travesía de dos horas que bordea los municipios de Monforte, Sober, Castro Caldelas, Teixeira y Parada de Sil y en la que operan dos embarcaciones con capacidad para un total de 159 personas. La segunda, transita por O Saviñao, Pantón y Chantada con un catamarán con capacidad para 72 viajeros.