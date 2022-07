Cata de vinos de 27 bodegas junto al Cabe

Nada más empezar su intervención, el alcalde de Monforte, José Tomé Roca, agradeció a Santa Clara su intercesión para que luciese el sol durante el Festival do Viño da Ribeira Sacra que se celebra hasta este domingo en el Paseo do Malecón con la participación de 27 bodegas de la denominación de origen.

El regidor indicó que los huevos llevados al convento de las madres Clarisas, que ha celebrado recientemente 400 años de historia, fueron determinantes para que este evento vitícola que se celebra a orillas del río Cabe esté libre de lluvia y frío.

Autoridades en la inauguración. L.A.R

Anécdotas aparte, a las siete de la tarde de este viernes bajo un sol de justicia se congregaron el malecón monfortino cientos de personas y no pocas autoridades, entre ellas varios alcaldes de la Ribeira Sacra, como los de Quiroga, Pantón, Sober, O Saviñao o Ribas de Sil, entre otros, para participar en un evento que, dijo el regidor monfortino, "non pretende competir con ninguén, todo o contrario, pretende sumar e unir esforzos, poñendo o colofón ás magníficas feiras do viño que se celebran en varios concellos da denominación de orixe".

Agradecimiento. Tomé, en su discurso de apertura, agradeció "a presenza dos 27 adegueiros, os verdadeiros protagonistas do festival". Añadió que se compromete a seguir "traballando en colaboración con eles e coa da denominación de orixe, porque traballando en equipo, e sumando esforzos, multiplicaremos os efectos positivos que pretendemos conseguir".

Antes de la intervención del alcalde de Monforte y de la del pregonero del evento, el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, el grupo de baile tradicional Donaire de A Coruña interpretó varias piezas populares, muy aplaudidas.

Puesto de la organización para la venta de catavinos. L.A.R

El rector, en su discurso, puso en valor todos los recursos que atesora la Ribeira Sacra, mostrándose convencido de que la Unesco le concederá la declaración de Patrimonio de la Humanidad que tanto se ansía.

El pregón de Antonio López fue muy aplaudido por los presentes. Muchos de ellos, muy conocedores de todo lo que atesora la comarca, se mostraron gratamente sorprendidos del conocimiento que tiene sobre el patrimonio cultural y natural del territorio.

La fiesta. Si a las siete de la tarde cuando abrieron las casetas de las bodegas ya había público, a partir de las nueve y media el recinto del festival del vinos se convirtió en un hervidero de personas deseosas de probar los diferentes caldos de las 27 bodegas. Hay que tener en cuenta que las referencias son cada vez más elevadas, al sumar tintos del año y barrica, blancos y rosados.

Una actuación musical. L.A.R

Además, este viernes, en el Campo de San Antonio, como complemento al festival, actuó Pol.314, un cantante solista y compositor con una importante trayectoria musical. Mañana, a las 23.00 horas, lo hará en el mismo escenario Nova Galega de Danza, que fusiona danza y música de raíz gallega. Se trata de un espectáculo titulado Leira en el que colabora la artista con raíces monfortinas Rosa Cedrón.

Y hoy, en el Paseo do Malecón habrá talleres dedicados a niños y otros a adultos, como de iniciación a la cata de vinos.