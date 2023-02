"O Castañazo sitúa no mapa cultural a Chantada"

O Castañazo funcionaba moi ben. Será o continuísmo a súa base?

É continuísta, pero con matices. Queremos seguir co proxecto que encabezou o anterior presidente, Ibán Gómez, porque moitísimas cousas estaban ben feitas. O Castañazo era un festival moi ben organizado, cunha oferta artística rica e moi sostible economicamente, malia que nunca tivemos grandes axudas.

Cales son eses matices?

Por unha banda queremos reforzar o asociacionismo para que non volva acontecer o destes anos, que o festival tivo un parón porque custou atopar un relevo. É importante crear un tecido entre a mocidade que asegure que o Castañazo se manteña no tempo. Tamén hai un pequeno cambio no nome, coa retirada da palabra rock. O festival chamarase só Castañazo.

Por que razón?

Queremos ampliar o espectro de bandas e estilos musicais. Non imos suprimir o rock, de feito seguiremos apostando por moitos grupos deste xénero, pero a música cambiou moito e todo tende máis ao mestizaxe. Hai moita mestura de estilos e a xente máis nova escoita de todo. Cremos que etiquetarnos nun só xénero non ten moito sentido.

Con canta xente contan na asociación para organizar o festival?

Contactamos con moitas persoas interesadas en formar parte da asociación e veu moita xente nova, a que supón máis da metade dos asistentes ás reunións que facemos cada mes ou cada dous. Seremos en torno a 20 ou 30 persoas que asisten ás xuntanzas con ganas de facer cousas, fame e estímulos. Se o enfocamos ben haberá canteira ‘castañeira’ para tempo.

Perciben en Chantada ganas de que o festival volva?

Moitas e iso foi do que máis nos animou a retomalo. Vimos que é un evento indiscutible en Chantada e que aporta moito culturalmente a nivel local e autonómico. A hostalería estaba agradecida e a xente, encantada con que a vila se ateigara de público. O Castañazo é un evento chave para situar Chantada no mapa cultural galego. Non só foron veciños e veciñas os que nos preguntaron cando volvía, senón persoas anónimas que nos atopabamos por Galicia. Un evento así non podía desaparecer.

Esa xente é nova porque se suma ao Castañazo ou porque son novos en idades?

Contamos con novas caras e con xente de idades que non chegan aos 20, que por dicilo así son as últimas xeracións que coñeceron o que era o Castañazo, empezaron a vir en 2018 ou 2019. Curiosamente, os que viviron menos anos do festival son os que empurraron con máis forza. Outros temos ilusións renovadas. Que haxa eventos e actividades coma este é un estímulo máis para que a xente nova volte ao rural. O Castañazo debe estar comprometido coa creación dun tecido cultural e económico no rural.

Cando coñeceremos o cartel?

Está practicamente pechado, pero aínda temos aspectos por concretar. A intención é anunciar as primeiras bandas cara a primavera, en marzo ou abril.