O Castañazo no insti de Chantada a través das camisetas

Nos corredores do instituto Lama das Quendas de Chantada locen estas semanas camisetas moi diversas e de diferentes cores nas que se promociona o Castañazo, o festival que se celebra na vila polo outono.

Trátase do merchandising facilitado pola asociación que organiza o evento para unha exposición organizada con motivo da segunda edición do Lamañazo, un proxecto deseñado na materia de Música en cuarto de Eso.

Aprender como se organiza un festival como o Castañazo

Deste xeito, o profesor, Juan Vázquez, trata de ensinarlles aos alumnos como é o proceso de organizar un festival. Créanse grupos entre os arredor de 30 e 40 estudantes que participan e cada un adícase a un apartado. Hai quen se encarga de contactar cos grupos, outros de pedir os permisos e licenzas necesarios, algúns ocúpanse do apartado relacionado co bar e existe igualmente un comité de prensa, que foi quen asumiu a montaxe da exposición.

As cinco alumnas que integran este grupo chámanse Carla Reinoso, Estela Simón, Xacia Vázquez, Gemma Fiunte e Nerea Vázquez. Contactaron coa asociación O Castañazo e conseguiron un total de 18 camisetas de promoción de diferentes edicións do festival.

Este merchandising de cores repartiuse por varios expositores nos corredores do centro. Calquera persoa pode acceder a velas. Permanecerán colocadas ata o vindeiro xoves, cando se desmontará a mostra.

"Este proxecto gústanos porque nos axuda a coñecer como se organiza un festival e a verdade é que pensamos que sería máis fácil", afirman as rapazas, que amosan as súas ganas de asistir como público ao Castañazo no futuro. Algunha camiseta coma as da exposición xa teñen, segundo din.

Actividades: concertos, equipos de son, pases de prensa

O contacto cos grupos non se fai para elaborar un cartel sen máis. A música soa no patio, polo que é necesaria xente para montar e ocupándose do son. Máis estudantes colócanse na porta do centro para recibir o público e darlles aos xornalistas que cobren o evento os seus pases de prensa.

Na segunda edición deste particular festival celebrado no Lama das Quendas, os concertos déronos Tantxs Cavernarixs, Nös, Rascals, Liviao de Marrao e Siete Rojo, aos que o público gozou dende a carballeira do instituto, coma se fose un pequeno Woodstock.

Público na carballeira do Lama das Quendas durante os concertos do Lamañazo. MIGUEL PIÑEIRO

Estudantes doutros cursos, pais e nais, docentes, organizadores do Castañazo e asistentes alleos a todos estes asistiron a pasar unha boa tarde de música.

Os concertos remataron xa, pero non as actividades relacionadas co Lamañazo. Ademais da despedida da exposición de camisetas do Castañazo, esta semana terá lugar un encontro no instituto con persoas organizadoras do festival chantadés.