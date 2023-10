O Castañazo espera a asistencia de 6.000 persoas na súa edición de regreso

O organización do Castañazo espera a asistencia de 6.000 persoas á edición de regreso do festival, que terá lugar os vindeiros días 27 e 28 de outubro, despois de catro anos sen celebrarse. O evento foi presentado este xoves en Chantada, a vila que o acolle, nun acto no que participaron o concelleiro de cultura, Manuel Diéguez, Penela, e os integrantes da asociación organizadora Alejandro González e Sara Taboada.

As entradas anticipadas seguen á venda ata o vindeiro xoves, día 26. Tanto o venres coma o sábado, as portas do mercado gandeiro, recinto no que se monta o escenario do Castañazo, abrirán para o público ás 19.30 horas. "Hai que desexarlle o mellor dos éxitos ao Castañazo, sobre todo tendo en conta que non se celebra dende hai catro anos", indicou Manuel Diéguez, quen detallou que o Concello colabora co festival cunha axuda de 15.000 euros.

Programa del Castañazo 2023

O venres actuarán, por esta orde, Fillas de Cassandra, Narco, Tremenda Jauría, Lágrimas de sangre, Rastreros e Grande Amore.

O sábado será a quenda de Dakidarría, Mafalda, Tropa do Carallo, Sons of Aguirre & Scilla, Arrhythmia e Rebeliom do Inframundo.

Ademais, o sábado pola mañá haberá actividades infantís, enmarcadas no Ourizo Rock, a partir das 11.30 horas no auditorio. Celebraránse combos xuvenís da Casa da Música, un espectáculo de A Run Run Teatro, que ofrecerá a obra Mus Museum, e a actuación de Ramón Gato.

Pola tarde, a partir das 15.00 horas, desenvolveranse os cantos de taberna e ás 18.30, Mekanika Rolling Band fará un pasarrúas por Chantada, se o tempo o permite, do contrario o seu concerto pasará ao mercado gandeiro. Tamén está previsto un magosto popular na Praza de Santa Ana. Por outra banda, entre concertos no mercado gandeiro actuará a DJ Saya.