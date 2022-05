Casiano: soldadura, paciencia y creatividad

El monfortino Casiano Díaz Pavón tiene dos virtudes: la creatividad y la paciencia y todo aquel que quiera comprobarlo solo tiene que aproximarse a la Rúa da Cerca de la ciudad del Cabe. Allí, justo al lado del aparcamiento público, hay un espacio en el que curiosas esculturas comparten protagonismo con mobiliario, aperos de labranza y todo tipo de artículos decorativos. Todos los elementos tienen algo en común: estaban en la casa familiar, fuera de uso, y Casiano Díaz encontró la forma de darles una nueva vida.

El jardín azul de Casiano, como reza en una sartén reconvertida en cartel, recuerda a esos programas de televisión americanos en los que dos buscadores de tesoros recorren el país en furgoneta a la caza de alpendres y graneros en las que sus propietarios almacenan de objetos de otra época, piezas ‘vintage’, que se les llama.

Si los americanos llegasen a la Rúa da Cerca se sorprenderían al ver una bañera de más de cien años de antigüedad o un cochecito infantil reconvertidos en maceteros, porque a Casiano le encantan las flores, y un par de bicicletas antiguas que lucirían perfectas en cualquier escaparate.

Para entender la pasión de este monfortino hay que tirar del hilo y dejar hablar a un hombre de conversación pausada y movimientos lentos. "Con 15 años me fui a León para formarme en la escuela de Renfe, aquí, en Monforte ya había estado en la escuela de oficios pero allí seguí estudiando. Era un centro muy bueno en el que aprendías carpintería, tornero, electricista, soldadura... a mi me apasionaba la carpintería pero después me metí a tornero rectificador porque el trabajo era mejor", recuerda.

"Tuve la posibilidad de prosperar en Renfe, pero a mi me gustaba estar tranquilo en Monforte, en mi casa", dice Casiano

"Había solo cuatro plazas, entré y al poco tiempo y me vine para Monforte. Aquí tuve la posibilidad de ascender, de prosperar y ganar más, pero nunca quise, me gustaba estar en mi casa, con la familia, cuidar de la huerta que heredé de mis padres y vivir tranquilo", explica.

A Casiano el oficio de tornero le gustaba porque tenía un margen amplio de creatividad. "No era como ahora, que se reproducen piezas, antes tenías que adaptarlas para solucionar el problema, ponerles, quitarles, había más margen a la inventiva", matiza.

Con 58 años se jubiló del departamento de material rodante de Renfe en Monforte y se metió de lleno en su pasión: la de crear cosas con material usado.

"Con todos los oficios que aprendí en León y con lo que había en casa empecé a hacer cosas para el jardín, para la huerta, a recuperar los aperos que conservaba de mis padres y a pasar el tiempo", dice.

Entre sus obras destacan varias esculturas con piezas de hierro y acero. A una de ellas Casiano le tiene especial cariño porque es su particular homenaje a Vinayo, amigo del alma, jefe de estación, y al que una enfermedad se lo llevó demasiado joven. "Lleva el farol y la banderita que lo identifica", explica el autor.

Destaca otra en recuerdo de sus compañeros de profesión en Renfe así como un Quijote y un Sancho. "Cuando mi hermano, también ferroviario, estaba en Alcázar lo visitaba a menudo y me llamaba la atención toda la huella del Quijote así que hice varias esculturas sobre ese tema, unas para él y otras las tengo aquí", cuenta el monfortino.

De una de las paredes de este peculiar jardín cuelga un logotipo de Renfe que reprodujo Casiano con tornillos. Es la imagen de marca que tenía la compañía en 1970 diseñada por Juan Toribio, y el propio Toribio se desplazó a Monforte para ver la escultura.

Hace un año el corazón le dio un buen susto a Casiano, "casi no lo cuento", dice. Ahora ya no puede soldar pero eso no ha mermado su capacidad creativa.