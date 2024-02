Casi 400 deportistas competirán en el Gallego de kárate este sábado en Chantada

Este sábado, día 17, se celebrará en Chantada el campeonato gallego absoluto de kárate, organizado por la Federación Galega. La jornada empezará a las 9.00 por la mañana y a las 16.30 horas por la tarde. Está prevista la participación de 391 deportistas de 121 equipos pertenecientes a 37 clubs. Desde la organización mostraron su satisfacción por el incremento de las cifras de participación en este encuentro, que contará con 17 árbitros y un staff de 16 personas.

"O ano pasado xa organizamos este campionato en Chantada e foi un éxito. A participación foi moi boa e este ano aínda é maior. Gústanos moito facer estas celebracións en vilas, porque locen moito, nótase a xente pola rúa. Xuntámonos 500 persoas da competición e outras tantas de acompañantes. A grada o ano pasado era unha marabilla", indicó el presidente de la Federación, Óscar Lafuente, durante la presentación del evento, este miércoles.

La competición clasifica para los campeonatos de España absoluto y de clubs. La entrada será gratuita y también se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la Federación y de la plataforma web Karate Scoring.

Valoraciones

El director técnico de la Federación y representante del Chantada Karate Club, Iñaki Muñoz, destaca que el campeonato "é moi tenso, porque hai unha rivalidade terrible entre moitos clubs, como se fora un Atlético de Madrid - Real Madrid. Esperamos que sexa controlada e que o público a reciba con agrado".

Por su parte, el alcalde, Manuel Lorenzo Varela, agradeció que se eligiese Chantada para acoger el campeonato. "De non ser por Iñaki, non teriamos celebrado estes campionatos en Chantada. Este ano ten máis mérito, porque se marcharades descontentos non volveriades. Iso queere dicir que aquí tratamos ben a quen nos visita", señaló.

A su vez, la concejala de deportes, Belén Vázquez, subrayó que la segunda quincena de este mes "está chea de emocións deportivas", ya que recordó que el día 23 habrá se celebrará en Chantada una etapa de O Gran Camiño.