En esa casa, el voleibol manda

En casa de los hermanos Cota, el deporte rey no es el fútbol. De hecho, está lejos del trono que le otorga casi todo el mundo. Allí es el voleibol el que manda, como en otras unidades familiares de Monforte, una ciudad que exporta desde hace mucho tiempo grandes jugadoras. De manera más reciente, los hombres también se han ido fijando más en la red alta al resguardo del pabellón y menos en el terreno de hierba, hasta el punto de que ya son varios los que, como ellas antes, han llegado a la selección española permanente.

La masculina no está en Soria, como la de las chicas, sino en Palencia. Allí pasa su segundo curso Luis Cota, de 17 años, inmerso en una rutina que culmina los sábados con partidos en Superliga 2, la segunda máxima categoría del voleibol nacional.

Si él siguió los pasos de numerosas mujeres monfortinas y también los de Anier Mariño, hoy jugador del Boiro, sus hermanos pequeños, Rodrigo y Borja, hacen lo propio con los marcados por Luis.

Rodrigo y Borja, de 14 años, tienen, además, una gran peculiaridad. Son gemelos, dos gotas de agua. El parecido físico va de la mano de un talento similar para su deporte preferido. Ambos han sido convocados por la selección gallega y los dos saben lo que es participar en un Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (Cesa), Rodrigo de voleibol y Borja, de vóley playa.

Los tres hermanos, Luis de 17 años y Rodrigo y Borja de 14, empezaron a jugar al voleibol en el colegio monfortino A Gándara

Pasión compartida

Los tres hermanos lo tienen muy claro desde muy pequeños. Lo suyo es el voleibol. Lo viven y lo practican desde sus tiempos en el colegio A Gándara. El profesor de Educación Física de los tres Cota, el mayor y los gemelos, fue Óscar González y todos afirman que tuvo bastante que ver en que se decantasen por un deporte secundario en casi todos los sitios, no en Monforte ni en su familia.

"En la televisión vemos siempre a Luis y también seguimos la Superliga y la Superliga 2", afirman los gemelos antes de una sesión de entrenamiento con el Korbis en el pabellón de A Pinguela. Los fines de semana, Rodrigo, que es colocador, y Borja, receptor, suelen doblar. Compiten con el equipo cadete, el que les corresponde por edad, y el juvenil.

Los gemelos invierten tres horas los lunes, una hora y media más gimnasio los martes, otra hora y media los miércoles y cuatro los viernes en ponerse a punto. Solo tienen libres los jueves.

A muchos kilómetros de Monforte, la jornada de Luis Cota, que llegó a Palencia desde el Korbis, empieza cada día a las 7.30 horas. Se levanta, se pesa y va a desayunar. De 8.05 a 9.30 tiene jornada con un tutor y luego se entrena hasta las 12.30. Come a las 13.30, descansa y de 16.00 a 18.30 horas le espera una nueva sesión de preparación. De 19.00 a 22.30 acude a clase. Así cada semana, de lunes a viernes, desde el año pasado. Los partidos son los sábados por la tarde.

"El primer mes se me hizo duro, porque tuve que hacer un cambio radical en mi rutina, pero ahora ya me resulta ameno", afirma Luis Cota, quien recuerda sus inicios. "Cuando era benjamín jugaba al fútbol de portero, pero desde alevines me dedico solo al voleibol", cuenta.

Sus hermanos no descartan tampoco coger su testigo en la selección permanente. "Nunca se sabe", bromean. De momento, la selección gallega les llama de forma habitual. Luis Cota les da siempre el mismo consejo. "Que disfruten, porque las cosas llegan cuando tienen que hacerlo", asegura el mayor, orgulloso de una estirpe donde el voleibol manda.