"A casa na que nacín en Erbedeiro será un museo"

Naceu en Erbedeiro, parroquia do concello de Carballedo, aínda que reside en Vigo. A casa na que chegou ao mundo foi vendida, segundo di, para levantar nela un museo na súa honra. Escribir é unha das súas grandes paixóns e a súa neta, que ten tres anos, unha motivación. O autor ten outro pasatempo importante, a cociña. Prepara un novo libro sobre pratos tradicionais galegos.

Por que decidiu adicarlle aos avós o libro Verdelina, a tartaruga viaxeira?

É unha homenaxe tamén á miña neta de tres anos, a única que teño, pero quixen honrar os avós porque malia que se fala moito deles, non se comenta que o máis importante é que teñan unha vida digna. Vexo unha sociedade na que a xente moza non se está a preparar para o acometido de coidar dos avós. Hai moito egoísmo. Todo é ‘eu, eu, eu’. Están a facer méritos para que no futuro os traten mal a eles.

De que vai a súa nova obra?

Fala dunha tartaruga vella que vive na terra e descobre que os seus antepasados habitaron no mar. Decide adentrarse nel para saber como era onde vivían e no seu percorrido vaise atopando con diferentes animais que a axudan. Trato de que sexa didáctico e teña moita acción para que os nenos se divirtan e aprendan, por exemplo, a fauna en galego. Vostede tamén ten escrito moito sobre etnografía.

É máis difícil iso ou crear historias para nenos?

É moito máis difícil escribir para os nenos. Cando falas de etnografía, a terra e a natureza dáche todo feito. Os rapaces necesitan moita acción, son un público difícil. E máis hoxe en día. Paréceme incrible o motivados que están. Mesmo saben manexar un móbil dende ben pequenos.

Á súa neta gústanlle as historias que vostede escribe?

Non sabe ler, pero si que lle gustan cando llas contan. Ademais decátase de se son historias inventadas por min ou non. Ás veces dime: ‘Avó, cóntame algo do que ti contas’. Sempre digo que un avó ten que ser un ‘showman’, un artista para os seus netos. Igual pasa cos mestres. Os nenos deben divertise na escola, se non o mestre non é bo.

Leva moito tempo escribindo?

Empecei moi tarde, con 40 anos, e teño 83. Introduciume Ramón Rodríguez Porto, que era corresponsal de El Progreso en Chantada. A primeira entrevista que dei fíxoma este xornal. Foi sobre o libro Contos para engaiolar, no que escribo sobre a xente da miña aldea, Erbedeiro.

Vostede vive actualmente en Vigo. Vai moito por Erbedeiro?

Si, todos os veráns. Alí nacín e teño a miña casa, que vendín e vana transformar nun museo sobre a miña figura. É incrible a miña parroquia. Lembro que de neno era moi duro chegar alí e agora a estrada pasa por diante de cada vivenda.

Que é para vostede escribir?

Sobre todo, unha ilusión moi grande. Tamén me encantaba ser mestre, pero esa etapa rematou, como remata todo na vida. Agora teño outra paixón, que é a cociña. Teño preparado un libro, A cociña tradicional galega, que publicarei pronto.