Casa Macán confía en reanudar la actividad de forma inminente: "No entiendo el alboroto"

El propietario de Casa Macán, Eladio Rigueira, dijo a Efe que confía en que en las próximas horas las autoridades sanitarias autoricen a la empresa láctea a reanudar la producción en su fábrica de Taboada.

El industrial lucense reconoció sentirse "sorprendido" por todo "el show que se ha montado" alrededor de su empresa, como consecuencia de la alerta decretada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que decretó la suspensión cautelar de la actividad en la fábrica a causa de "incumplimientos graves" que hacen que no se pueda "garantizar la seguridad de los productos elaborados".

Rigueira precisó que "no hay ningún producto contaminado", por lo que es "sorprendente" que se haya "decretado" esa "alerta sanitaria", se haya dado orden de retirar de los canales de distribución los productos de la marca e incluso se le haya recomendado a los consumidores que si los tienen en su casa los devuelvan en los puntos de venta. "No hay ningún producto contaminado y no hubo que retirar ningún lote por ese motivo", dijo Eladio Rigueira.

De hecho, precisó que "es cierto que la fábrica tuvo que estar parada dos días", pero "todo comenzó por un tema del etiquetado" y luego hubo que "corregir una serie de deficiencias estructurales". "No entiendo que se forme todo este alboroto, y más cuando esperamos que hoy mismo nos den la autorización para reanudar la producción", insistió.

En todo caso, reconoció que la empresa ha quedado seriamente dañada por esta situación y su imagen de marca "muy deteriorada". "No creo que seamos capaces de coger otra vez impulso. Ahora que le contamos a la gente y a los trabajadores?. Es lo que hay", se lamentó el empresario.