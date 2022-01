Todo está preparado para que en Folgoso do Courel abra sus puertas una Casa do Maior con capacidad para atender a cinco personas. Tanto este jueves como el viernes, en horario de 10.00 a 12.00 horas, tendrán lugar unas jornadas de puertas abiertas para que los interesados en el servicio conozcan las instalaciones en las que se ofrecerán terapias y actividades a mayores de 60 años válidos o con dependencia en grado uno o dos. Los interesados pueden recabar más información en la casa consistorial.

EMPRENDEDORA. Esta Casa do Maior es una iniciativa de una joven vecina retornada y emprendedora llamada Sandra Arza.

El Ayuntamiento apoyó decididamente el proyecto, en el que Arza invirtió 18.000 euros en acondicionar el local gracias a una subvención de la Xunta de Galicia.

La joven decidió hacerse autónoma para poner en marcha este servicio, único en O Courel. Por su parte, el gobierno municipal, a cuyo frente está la popular Lola Castro, no dudó en cederle un local en la parte baja de la casa consistorial que ella misma rehabilitó.

El horario de atención en la Casa do Maior será de 8.30 a 16.30 horas, aunque dependerá de la demanda de los usuarios.

Se trata, indicó la alcaldesa, de un servicio personalizado y muy necesario para "o coidado dos nosos maiores, sen renunciar á construción dunha residencia con 32 prazas que está apalabrada coa Deputación de Lugo".

Por su parte, Sandra Arza, la promotora de la iniciativa, indicó que vivía en A Coruña pero que tenía ganas de regresar a su tierra de origen. "Vin unha oportunidade de negocio coa Casa do Maior, falei co Concello e por parte de Lola Castro todo foron facilidades", destacó, al tiempo que se mostró "moi ilusionada ante este reto, que non é outro que por en marcha un sistema asistencial no meu concello".