Un cartel feito por alumnos de Chantada protagoniza a campaña do 8 de marzo da Xunta

Un cartel que debuxa, en formato collage, unha cara que representa "que todas as mulleres do mundo son libres e iguais" será o protagonista da campaña da Xunta con motivo do Día Internacional da Muller, que se conmemora o próximo 8 de marzo. Os autores son alumnos e alumnas de 4º de ESO do IES Val do Asma, de Chantada, gañadores dun concurso escolar no que participaron 44 centros.

Na súa presentación, na que estiveron presentes o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e o vicepresidente, Alfonso Rueda, varios alumnos explicaron o espírito do cartel. "Representa que todas as mulleres do mundo somos libres e iguais", explicou Victoria, unha das estudantes que se desprazou a Santiago.

Mentres outra compañeira, Lara, apuntaba que sería bo que as mozas non acudan a clase con motivo do 8 de marzo para facer notar a súa ausencia, Jorge explicou o proceso de elaboración do cartel, no que se buscou unir mediante un collage pintado as distintas partes do rostro de "mulleres do mundo" para formar unha cara que acompaña á lema 'Iguais e Libres'.

Tanto Román Rodríguez como Rueda enxalzou o traballo dos alumnos e dos profesores, así como de todos os que se presentaron ao concurso. De feito, o vicepresidente avanzou que o cartel gañador será o protagonista da campaña institucional do de marzo e, cada ano, o Goberno galego volverá optar por convocar este mesmo concurso e elixir cartel para conmemorar o Día da Muller.

"Foi un acerto, parece feito por profesionais", constatou Rueda, quen remarcou a súa convicción de que, "entre todos, pódese facer unha sociedade mellor".

XURADO. A Xunta reivindicou que "segue implicando á mocidade galega" na procura da igualdade real entre homes e mulleres, e á erradicación da violencia de xénero, nun ámbito tan importante como é o educativo.

O xurado estivo formado por representantes da Secretaría Xeral dá Igualdade e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Tamén participaron todos os integrantes da Comisión asesora de publicidade non sexista, da que forman parte a Secretaría Xeral de Medios, a CRTVG, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, axencias de publicidade, a Axencia de Turismo de Galicia, e o Instituto Galego de Consumo.