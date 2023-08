Carroceiros e música toman Chantada

Hai xa varios anos que por costume esténdese o Folión de Carros a todo o día, sen limitalo ao desfile nocturno, no que os participantes presentan as súas historias ao público e o xurado do concurso que elixirá as mellores.

É o día grande das festas patronais, que se vive dende primeira hora cos homes vestindo boina, camisa e chaleco e as mulleres, saia, blusa, pano e mandil. Á maneira tradicional amenceu Chantada, mesmo coas persoas responsables dos negocios recibindo os seus habituais clientes coma se foran nun dos carros.

Unha foliada. MIGUEL PIÑEIRO/ CONCELLO

Os carroceiros e carroceiras estaban onte detrás de barras e mostradores, servindo e atendendo a cada un dos consumidores. Tamén moitos destes últimos decidiron sumarse. Poucos veciños hai en Chantada que non se vistan de carroceiros o día do Folión, participen ou non no concurso. Vellos, adultos e nenos súmanse con devoción ao evento.

Chantada colleu a máquina do tempo mentres os integrantes da agrupación tradicional da Casa da Música daba a posibilidade dos primeiros bailes. Gaitas, cantos e percusión foron os protagonistas dun pasarrúas que rematou na Praza do Mercado, diante da casa da cultura, e que contaba cos impoñentes cabezudos coma particulares gardacostas.

As terrazas estaban cheas de carroceiros, a calor abafante de días pasados deu unha gran tregua e as ganas de festa impuxéronse. "Esta directiva está traballando moi ben, porque antes o Folión era só o desfile pola noite e agora hai un gran ambiente todo o día", comentaba un veciño en referencia á asociación organizadora das actividades, Amigos do Folión.

Xa pola tarde tiveron lugar as tradicionais foliadas. Houbo cinco percorridos diferentes polas rúas de diversas zonas de Chantada, no que participaron un total de sete grupos. De novo a agrupación tradicional da Casa da Música foi un deles, pero tamén a banda municipal de gaitas do Concello, os gaiteiros Os Barrios, Searas, Os Xílgaros (Lugo), Dakidoasma e Ronda La Esperanza de Requejo, chegados dende Cantabria.

Dende o casco histórico ao barrio de Lama das Quendas pasando pola Avenida de Monforte, case todas as zonas de Chantada tocaron algo de foliada carroceira.

Ao peche desta edición agardábase o comezo do desfile do Folión de Carros, con 14 participantes (13 plataformas e un carro do país). Os seus títulos son A recolleita do millo, O lavadeiro do Chouso, A casa do xastre, Entre fragueiros e ferreiros, Tecendo melodías, Petando na casa do Berzas, Os licores do rosquilleiro, O oficio dos contacontos, A casa dun oleiro, Na casa do xerreiro, A serra de Sobreira, Na feira, novos e vellos, recuncan nos Pendellos, Fágase xustiza con Silverio Pastor e O tapadillo das pelexas. Todos eles representan escenas da vida cotiá de Chantada no pasado.

Festas

Ás 11.30 horas de hoxe haberá un pasarrúas dos Barrios con cabezudos; ás 13.30 horas terá lugar un concerto no parque Eloísa Rivadulla da banda de música recreativa e cultural de Bandeira, e ás 18.30, o certame de bandas de música no Cantón. A verbena, de 22.00 a 4.00 horas, será coas orquestras Olympus, que estará na Rúa Xoán XXIII, e Gran Parada, na Praza de Santa Ana.