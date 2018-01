La carretera entre el puerto seco y la N-120 tendrá un coste de 4,5 millones

La Xunta de Galicia ha decidido destinar 4,5 millones de euros a la puesta en marcha del proyecto de conexión del puerto seco de Monforte con la carretera Nacional 120, un acceso demandado desde hace años por las fuerzas socieconómicas de la ciudad para que la plataforma intermodal de mercancías dispusiese de un buen enlace por carretera. Hasta ahora, el existente parte de una carretera comarcal a la que se accede después de atravesar dos pasos a nivel en pleno casco urbano.



El plan diseñado por la Consellería de Infraestruturas aparecerá publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG), sometiéndose a información pública durante el plazo de un mes para posibles alegaciones. Así lo anunció este miércoles el delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, en un acto celebrado en el Museo do Ferrocarril de Galicia.



Balseiro indicó que de esta forma se constata «o compromiso da Xunta co porto seco, una infraestrutura estratéxica para atraer novas empresas e novas oportunidades de emprego á comarca».



Esta actuación se lleva a cabo después de que recientemente se diese por finalizada la instalación de una estación depuradora de aguas residuales, un proyecto en el que colaboró la Xunta y el Ayuntamiento y que supuso una inversión cercana a los 300.000 euros. Se trató de una obra necesaria desde el momento en el que la red municipal de saneamiento no estaba preparada para recoger las aguas grises que se produjesen en el puerto seco.



A mayores, Balseiro explicó que la Axencia Galega de Infraestruturas acordó desarrollar en un solo acto el trámite de información pública del futuro trazado de acceso hasta la N-120 y el trámite de expropiación de los terrenos necesarios, lo que, destacó el delegado territorial, "axilizará notablemente os pasos que, en todo caso, pasan por resolver as alegacións que poidan presentarse antes do día 15 de febreiro deste ano".



No se espera que se produzcan reclamaciones toda vez que los terrenos afectados por el plan están catalogados como monte bajo, sin apenas valor para los propietarios de las parcelas.