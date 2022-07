Carreras en los Estados Unidos

Cada vez hay más deportistas que, muy jóvenes, se atreven a subirse a un avión solo con billete de ida y embarcarse en una aventura más allá del linde que marca el océano Atlántico. Es el caso de Sonsoles Martínez, una atleta monfortina que está a punto de comenzar su cuarto curso en los Estados Unidos, país donde compagina su carrera dual en Periodismo y Ciencias Políticas con el cross, los 5.000 y los 10.000 metros lisos.

Estos días los pasa en Monforte, de merecidas vacaciones tras la dura temporada. Pasará las fiestas patronales de agosto y luego emprenderá el viaje de vuelta a Memphis, la ciudad de Elvis, en la que estudia y se entrena.

"Estoy contenta y no me arrepiento de haber dado al paso, aunque al principio resultó muy duro", relata Sonsoles después de finalizar una de las sesiones de entrenamiento que realiza en Monforte para no perder la forma en verano. La fondista se ejercita entre el gimnasio Delphos y las pistas de atletismo Saleta Fernández, en el campo de A Pinguela.

Trayectoria. El entrenador Fernando González fue testigo de los inicios de Sonsoles Martín. Su lugar a tantos kilómetros de distancia lo ha ocupado un canadiense, Ken Frenette.

"Es totalmente diferente. Fernando, que es un encanto de persona, me dejaba parar si estaba cansada, pero Ken muchas veces me tiene que decir lo siento, hay que seguir. Es normal, porque es técnico de élite y allí, al estar becada, se me exigen resultados", indica Sonsoles.

Su largo día a día empieza cada jornada a las 5.00 horas. La temporada saluda con las competiciones de ‘cross’, en tierra y barro, entre agosto y noviembre. En diciembre se produce un descanso y en enero arrancan los campeonatos en pista, tanto cubierta como al aire libre.

Si está inmersa en la campaña de ‘cross’, Sonsoles estrena el día corriendo, de 5.00 a 8.00 horas. Al terminar se prepara para ir a clase y a las 15.00 horas entra en el gimnasio. Luego toca descanso y estudio hasta el día siguiente.

A partir de enero, el único cambio en su rutina es a primera hora, pues la jornada comienza en el gimnasio. A partir de las 15.00 horas, zapatillas y a correr.

A sus 20 años, ya lleva tres con ese ritmo en los Estados Unidos y los resultados han ido llegando. Sonsoles ha mejorado muchas de sus marcas personales. Y eso que la pasada temporada estuvo muy mermada por el covid-19. "Me contagié en Navidad y llegué unos días más tarde de lo previsto. Entre enero y febrero solo pude hacer dos carreras en pista cubierta, de 5.000 metros", recuerda.

Así lo llevó. Como casi cualquier persona que con 18 años se marcha a muchos miles de kilómetros de casa, los comienzos fueron duros. "Recuerdo que iba llorando en el avión, preguntándome adónde iba yo sola y tan lejos", rememora.

Al aterrizar la recibió una realidad completamente distinta, empezando por el idioma. "Nunca tuve problemas en clase, gracias al inglés del instituto, otra cosa fue en la calle. Al principio me costaba entender a mi entrenador, aunque yo le decía que sí comprendía cuando preguntaba", recuerda, entre risas, una Sonsoles Martín ya totalmente adaptada.

En los Estados Unidos, su vida son el deporte y los estudios. Suena complicado, pero aun así ella cree que el sacrificio merece la pena. "No me lo pensé mucho. Hay que lanzarse y no quedarse con la duda. Mis padres me ayudaron mucho. Me decían que si no me adaptaba y quería volver no era un fracaso. Y es cierto", concluye una satisfecha Sonsoles Martín.