Carlos Pérez: "Déronse boas condicións para que haxa cogomelos"

A asociación micolóxica Os Lactouros mantén a súa actividade, con saídas aos montes e traballos de divulgación dun mundo que, segundo apunta o seu presidente, Carlos Pérez, ten un importante número de adeptos na comarca.

Con cantos socios contan Os Lactouros actualmente?

Cuns 120, aproximadamente. Son de toda a comarca. Calquera persoa que estea interesada en facerse socia pode facelo poñéndose en contacto con nós ou ben descargando un código QR que o levará directamente ao documento que hai que encher cos datos persoais para entrar a formar parte da asociación.

Estamos en tempada de recollida. Será unha época de moita actividade para o colectivo.

Toda a semana pasada celebramos as xornadas dos Lactouros. O xoves din eu mesmo unha charla e o venres veu Luis Cuba, un home moi interesante, youtuber, que ten unha canle sobre micoloxía. Á comida do sábado asistiron sobre 70 persoas. Ademais participamos en Monforte no Mercado de Outono, na praza de abastos, cunha mostra de cogomelos e un obradoiro de cultivo. Neste marco, tamén se desenvolveu un showcooking.

Pode apuntarnos algunha acción próxima?

Aínda temos parte do calendario por pechar. Este domingo participaremos no restaurante da praia da Cova nunhas xornadas micolóxicas consistentes nunha charla e saída dirixidas por min e un menú degustación posterior con cinco pratos.

Cantas saídas fan habitualmente Os Lactouros?

Teño que dicir que non as facemos só relacionadas cos cogomelos. Temos moitas rutas culturais. Organizamos unha en Vilachá cun xeólogo e na primavera fomos cun arqueólogo coñecer a muralla de Monforte. Este ano fixemos catro saídas. Cantas máis poidamos organizar, mellor. Aínda que é complicado, porque ao final os membros da directiva temos os nosos traballos á marxe. Aínda así estamos contentos, porque na asociación agora estanse facendo moitas cousas.

Para o sector da castaña, por exemplo, as condicións este ano foron moi malas. Que tal será a tempada de cogomelos?

Está comezando no caso dalgunhas especies coma o níscalo ou o boleto. Hai poucos, pero van saíndo xa. Si temos moita cantarela ou lingua de vaca. Tamén hai un montón de zarrota. Creo que a tempada vai ser boa, sempre e cando non veña moito frío. Os cogomelos precisan moita auga, polo tanto déronse as condicións para que os haxa.

Perciben interese pola micoloxía na comarca? É algo propio da xente de idades avanzadas ou tamén hai gusto polos cogomelos entre a xente nova?

Si que notamos interese e ganas de aprender. Vémolo tanto entre a xente máis nova coma entre os de máis idade. Cada vez hai un interese maior pola micoloxía e iso nótase en que temos bastantes actividades nos centros educativos. Esta semana estivemos en Monforte no colexio Novo e a próxima iremos ao Daviña Rei.