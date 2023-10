Carlos Noguerol mira al futuro tras su exhibición ante el Bosco Salesianos

El Seguros Ucoga CB Chantada se jugaba en la pista del Bosco colocarse con 0-3 en el cómputo de derrotas y victorias del arranque de la Liga EBA, algo a lo que Carlos Noguerol no estaba dispuesto. El base, que regresó la pasada temporada a su club de formación, tomó el mando y firmó una actuación estelar para contribuir al triunfo de los suyos por 59-84, con un parcial final de 4-29. Las cifras de Noguerol incluyen 25 puntos, 6 balones robados y un 39 de valoración, pero lo que más llama la atención son sus 18 asistencias, por lo que participó en más de 60 puntos de los Lobos. "O das asistencias ten que ser un erro, bastante difícil é chegar a 10 como para dar 18", comenta entre risas el jugador al referirse a su participación en el partido.

Lo que más satisfizo a Noguerol fue el comportamiento colectivo del equipo, sobre todo en el último cuarto y no por los 29 puntos anotados, sino por los 4 recibidos. "A filosofía do Chantada sempre foi a defensa e demostramos que podemos facelo moi ben nese apartado do xogo esta tempada", asegura el base, que pide paciencia para que el equipo vaya poco a poco alcanzando el nivel que puede dar. "Nin éramos tan bos cando gañamos a Copa Galicia nin tan malos despois das dúas derrotas iniciais da Liga. Está claro que perdemos xogadores de moito peso no equipo e experiencia na Liga EBA como Chuchi ou Stefanutto e agora toca ir conxuntándonos pouco a pouco. Hai moita xuventude con calidade, pero para que cheguen ao seu mellor rendemento necesitan un proceso que require paciencia".

Noguerol también quita hierro a las derrotas porque cree que fueron ante rivales muy fuertes y con mayor rodaje. "Seguramente atopámonos con dous dos equipos máis fortes da categoría e tal vez aínda non tiñamos a preparación suficiente para enfrontarnos e eles", asegura el jugador, que espera que el triunfo ante el Bosco sea un punto de inflexión, pero incide en la importancia de ganarle en casa al Obradoiro. "Temos que facernos fortes na nosa pista porque fóra é moi difícil ganar nesta categoría, o pavillón de Chantada ten que ser un trampolín para ir sumando victorias, aínda que non me fío moito do Obradoiro, porque é un equipo perigoso, con moita xuventude e calidade, igual que todos os filiais".

El base chantadés analizó también el buen arranque del Estudiantes, con dos triunfos en tres jornadas. "Ten moito mérito porque xa ganou dous partidos fóra e iso é ben difícil, pero non me sorprende porque teñen capacidade para facelo".