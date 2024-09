Carlos Julio González: "A pandemia e os lumes do Courel foron os temas máis complexos no Diario de Quiroga"

O xornalista Carlos Julio González (Quiroga, 2002) pecha as portas do Diario de Quiroga, un proxecto que iniciou con 15 anos e que puxo en valor a comarca a través das redes. Agora toca buscar novos camiños

Cal é o motivo do peche?

Por darlle unha morte digna. Agora teño outras ocupacións, cada vez me quedaba menos tempo para atendelo e, antes de que quedase aí, no esquecemento, preferín pechalo eu directamente. Para non atendelo ben, preferín pechalo.

Así, sen anestesia.

Un pouco si, pero o certo é que me sorprendeu a resposta da xente. Dende que anunciei que o pechaba escribiume moita xente e chegáronme mensaxes de persoas que non coñecía que me emocionaron. Veciños de Quiroga pero tamén xente que está fóra e que lamenta perder ese fío de conexión co sitio de onde veñen. Aí sí que me apretou un chisco a emoción.

A que anda agora Carlos Julio González?

A varias cousas á vez. Colaboro en dous xornais dixitais, en Onda Cero Valdeorras e tamén no programa Galicia en Goles. Son intervencións semanais ou con outra periodicidade que me axudan a seguir vinculado aos medios.

E como se plantexa o futuro?

O sector é complicado e está nun momento tamén complicado, pero a min o que me gustaría é facer información na radio.

Como iniciou Diario de Quiroga?

Foi en abril de 2018. Estaba no instituto, tiña 15 anos e na clase fixemos un blog chamado Quiroga Xoga. A raíz diso montei o meu propio blog, que acabou collendo a forma dun xornal dixital. Anque naquel momento xa me tiraba máis a radio, para facer radio necesitaba máis medios técnicos e optei polo blog. Tamén fixera algo da Escola de Prensa do xornal El Progreso e non me disgustara.

Pero o diario non foi a súa primeira incursión nos medios, cando comezou tiña 11 anos.

Efectivamente. A esa idade fixen a miña primeira peza de 15 minutos sobre Quiroga. Entre o 2014 e o 2016 facía cousas cunha emisora en Valdeorras e tamén coa propia radio de Quiroga.

Estaba claro que ía ser xornalista, pero nunca lle teñen dito que non se metera nesta profesión?

Si, máis dunha vez e máis dunha persoa, pero a min tírame moito.

E xa se desenganou?

Polo de agora aínda non.

Como foron aqueles inicios no Diario de Quiroga?

A verdade é que foi pouco a pouco. Daquelas non estaban tan fortes os dixitais, ou, cando menos, os dixitais con información local. Non había moita información da comarca nas redes. Eu empecei a facer pezas propias de cousas do día a día, entrevistas, algunha reportaxe e pouco a pouco a xente comezou a verme e a mandarme cousas, avisarme de outras... as institucións tamén me facían chegar as súas novidades e foi medrando o contido.

Cal foi a nova que máis lle gustou publicar?

A declaración do Xeoparque Mundial da Unesco para Montañas do Courel. Foi un tema co que medrei, un desexo de moita xente e algo que seguín moi de cerca, tanto o traballo que se fixo previo coma a propia visita dos avaliadores.

E a máis impactante?

Os lumes do Courel e a pandemia, pero por diferentes razóns. Os lumes impactáronme pola súa dimensión, por como estaba todo, pola desfeita natural e a dor que causaron. A pandemia foi impactante por si mesma pero tamén pola repercusión das noticias que publicaba sobre Quiroga. A xente buscaba a información local constantemente. Tiveramos un gromo con 120 contaxiados e iso multiplicara moito as visitas.

Chegou a 5.500 seguidores nas redes.

Si. Facebook sempre foi por diante pero o que está claro é que o diario chegaba á xente a través das redes. É o mundo actual.

Que lle aportou esta experiencia que agora remata?

Moita aprendizaxe. Fun aprendendo a xestionar temas, a calibrar as cousas e a moverme nas redes. Coñecín moita xente e tamén teño moi claro que, anque non gañei un peso co Diario de Quiroga, me deu visibilidade e me abriu moitas portas. Unha das primeiras a do xornal El Progreso. Cando comecei nesta casa eu estaba iniciando os meus estudos de xornalismo, se non tivera o aval do que facía no Diario de Quiroga sería impensable entrar. Traballar nun xornal da relevancia de El Progreso coa miña idade foi un reto e unha escola para min.

Nos novos camiños que inicie, seguirá facendo patria?

Esa é a idea. Son moi quirogués e sempre tentei darlle visibilidade a esta comarca nos lugares nos que estiven.